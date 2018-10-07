07.10.2018, 14:23

Снос здания бывшей Пярнаской основной школы продлится несколько недель


Александр Комшин
Александр Комшин
 
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Снос здания бывшей Пярнаской основной школы продлится несколько недель
Foto: Инфопресс, Александр КОМШИН

Все, кто имел отношение к работе Пярнаской основной школы, еще имеют возможность прийти к зданию и, что называется, попрощаться с ним, поскольку, скорее всего, на следующей неделе здание начнут сносить.

На его месте, как известно, будет строиться новое здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, которая должна заработать уже со следующего учебного года.

- На прошлой неделе мы заключили с заказчиком работ договор о строительстве государственной гимназии по адресу ул. Пярна, 47, — говорит руководитель работ фирмы Nordecon AS Игорь Кононов, — работы по сносу здания начнутся сразу после того, как мы получим все разрешения и согласования, и продлятся примерно три недели.

Заказчиком строительства новой госгимназии является фирма Riigi Kinnisvara AS. Победителем конкурса госпоставки по строительству стала таллиннская фирма Nordecon AS.

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