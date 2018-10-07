Снос здания бывшей Пярнаской основной школы продлится несколько недель

Все, кто имел отношение к работе Пярнаской основной школы, еще имеют возможность прийти к зданию и, что называется, попрощаться с ним, поскольку, скорее всего, на следующей неделе здание начнут сносить.
На его месте, как известно, будет строиться новое здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, которая должна заработать уже со следующего учебного года.
- На прошлой неделе мы заключили с заказчиком работ договор о строительстве государственной гимназии по адресу ул. Пярна, 47, — говорит руководитель работ фирмы Nordecon AS Игорь Кононов, — работы по сносу здания начнутся сразу после того, как мы получим все разрешения и согласования, и продлятся примерно три недели.
Заказчиком строительства новой госгимназии является фирма Riigi Kinnisvara AS. Победителем конкурса госпоставки по строительству стала таллиннская фирма Nordecon AS.