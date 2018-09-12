Сможет ли первый фестиваль Station Narva повторить успех ”Кремлевских соловьев”, которые проводились на том же месте?

После феноменального успеха спектакля ”Кремлевские соловьи”, поставленного Tartu Uus Teater в Нарве, на территории исторической Кренгольмской мануфактуры, и собравшего в общей сложности около 24 тысяч зрителей, на том же месте 21-23 сентября впервые пройдет масштабный фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который популярное интернет-издание Beehype авансом снесло в список ключевых сентябрьских фестивалей, проводящихся во всем мире. Сможет ли Station Narva произвести тот же фурор, что и ”соловьи”, посмотрим, но его результаты будут явно лучше, чем у BalticSun, четырехдневного фестиваля, состоявшегося в июле в Нарвском замке.
Напомним, что, великолепно организованный Baltic Sun, к сожалению, собрал неадекватно мало публики, учитывая его масштаб. Некоторых исполнителей, например, прекрасную Майю Хирасава из Швеции, слушала хорошо если сотня человек.
Уверенно предполагать, что Station Narva ждет большее внимание любителей музыки, позволяет, прежде всего, то, что его организует мощная команда, возглавляемая Хелен Сильда, а это главный организатор популярнейшего Tallinn Music Week.
Во-вторых, у Station Narva есть безусловные ”магниты”, звезды, которых не хватило Baltic Sun: в первый день фестиваля хэдлайнером будет всемирно известный Tricky, основоположник британского трип-хопа, а во второй — также британцы, легенда симфонического рока — группа Echo & the Bunnymen, впервые выступающая в нашем регионе.
Третьим элементом программируемого успеха безусловно является то, что центральной площадкой фестиваля будет двор исторического здания Старопрядильной фабрики Кренгольмской мануфактуры. Там же пели ”Кремлевские соловьи”, а зрители нашумевшего спектакля были очарованы не только им, но и самим пространством замершей в ожидании своего развития исторической мануфактуры.
Любопытно то, что идея провести Station Narva именно на Кренгольме родилась задолго до того, как его присмотрели ”соловьи”. А непосредственное место, где вот-вот установят главную сцену фестиваля, изобразил в виде концертной площадки еще в 2016 году главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, делая для Eesti Ekspress серию эскизов-фантазий на тему преображения Нарвы.
”Это красивая история, являющаяся правдой, на самом деле. Когда я начал работать главным архитектором в 2016 году, то, размышляя о преображении нарвского пространства, повстречался со многими собственниками интересных объектов недвижимости и в числе прочего сходил, конечно, на территорию Кренгольмской мануфактуры. На меня он произвел сильнейшее впечатление. Тогда же сделал скетчи для статьи Eesti Ekspress, посвященной тому, какой видит Нарву в будущем новый главный архитектор. Рисунки сопровождались фотографиями соответствующих объектов. Можно сказать, что сцену Station Narva во дворе Старопрядильной фабрики я представил себе уже тогда”, — рассказывает Иван Сергеев, верящий, что именно в культуре заложен огромный потенциал трансформации Нарвы в современный и привлекательный город.
”Позже, когда ребята из Tallinn Music Week приезжали посмотреть на Нарву, я с ними познакомился и показал город, в котором они уже давно подумывали организовать фестиваль. Все-таки на таллиннский фестиваль приезжает много российских музыкантов, и международное мероприятие на границе с Россией, на пересечении культур, казалось таллиннцам очень интересным вариантом. Когда ребята увидели Кренгольм, Старопрядельную фабрику, они обалдели, сказали: да, это именно то, что нам надо!”, — вспоминает городской архитектор.
На сайте фестиваля, в разделе ”Нарвская команда”, Ивана Сергеева представляют ”главой Station Narva”, что сам он считает, скажем, неточностью.
”Даже не знаю, почему меня именно так там назвали. Скорее я — консультант, координатор. Моей задачей было собрать оптимальную организационную команду именно в Нарве, которая будет работать совместно с таллиннской, и это удалось сделать. Все идет очень хорошо”, — говорит Иван Сергеев.
Надо сказать, что вообще это уникальный случай, когда видный городской чиновник занимается организацией масштабного фестиваля, являющегося, разумеется, коммерческим мероприятием. Нет ли здесь финансовой заинтересованности архитектора? Не мешает ли эта работа основной — в департаменте архитектуры?
- Что тебе сказали в управе, когда ты решил войти в команду Station Narva?
- Прежде чем у ней присоединиться я переговорил с моим непосредственным руководством — мэром Нарвы Тармо Таммисте, городским секретарем Антсом Лийметсом. Они были не против, если я буду заниматься фестивалем не в рабочее время. Тут, конечно, надо отдать должное моему руководству за открытость. И самый важный момент — я работаю над организацией фестиваля как волонтер, ни цента за это не получая.
- Список артистов огромен. На кого из не самых известных исполнителей лично ты обратил бы внимание?
- Я бы советовал интересующимся просто слушать композиции отдельных участников, чтобы разобраться, что к чему — у нас для этого создана специальная подборка на Spotify. Меня лично очень радует то, что будут играть не только зарубежные исполнители, но и местные, в том числе PTF1987, это нарвский парень Роман Емельянов, с которым я знаком еще по Художественной школе. Очень интересные вещи делает. Вообще, программу формирует в основном таллиннская команда, и они очень серьезно подходят к этому вопросу — создают единую не противоречивую картину, играют на контрасте и схожести, то есть и порядок выступающих продуман основательно.
- Как так получилось, что Tricky появился в фестивальной программе только в конце августа, хотя Station Narva рекламируется еще с весны? Было ли его приглашение попыткой в авральном порядке стимулировать не очень хорошие продажи билетов?
- Нет, но Tricky динамику продаж, конечно, улучшил. Задача пригласить еще одну большую звезду ставилась задолго до августа. Опять же важно то, что Tricky органично вписывается в формат фестиваля. Не было цели пригласить абы кого, кто просто соберет публику. Были и другие варианты, конечно.
Фестиваль проводится осенью, что создает риск того, что неважная погода, если такоая будет, распугает тех, кто покупает о покупке билетов в последний момент, а это, как известно, значительная часть аудитории мероприятий, на которые билеты вряд ли внезапно кончатся. С точки зрения Ивана Сергеева во времени проведения есть и преимущество.
”Этим летом в Эстонии состоялось как никогда много музыкальных фестивалей. Некоторые даже вообще отменялись, вероятно, из-за большой конкуренции на фестивальном рынке. То, что нам не приходится конкурировать, например, с пярнуским Weekend, благоприятно для нас. Опять же сентябрь у нас обычно достаточно теплый, а дождей и летом бывает немало, так что будем надеяться, что и с погодой все сложится благополучно. И вообще я уверен, что правильному фестивальному духу никакая погода помешать не может”, — говорит Иван Сергеев.
- Ты упомянул Weekend, у которого есть и негативный фон, связанный с употреблением и продажей наркотиков, какими-то другими преступлениями. Нет опасений, что придется столкнуться с чем-то подобным?
- Я в этом плане доверяю таллиннской организаторской команде, которая, конечно, такие риски учитывает и знает, как их можно минимизировать.
- И не могу не задать такой вопрос: президент приедет на фестиваль? Все-таки ”Кремлевских соловьев” она посетила до своего девятидневного пребывания в Нарве.
- Я не знаю. Пока нам об этом ничего неизвестно.
Пока билет на весь фестиваль стоит 39 евро, окончательной ценой будет 45 евро. Продаются также дневные билеты — по 25.
На территории Кренгольмской мануфактуры будет три концертных площадки: одна — большая, под открытым небом, и две маленькие — в бывших цехах. Концерты, стэндап, Языковое кафе будут организованы в арт-клубе Ro-Ro. В Нарвской арт-резиденции состоятся встречи с художниками, дискуссии. В нарвском колледже ТУ будет работать инфопункт фестиваля, игровое кафе, там же состоится День бизнеса и инноваций.
В рамках фестиваля запланированы и доступные для всех желающих, то есть бесплатные, мероприятия в разных уголках города.