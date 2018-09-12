Сможет ли первый фестиваль Station Narva повторить успех ”Кремлевских соловьев”, которые проводились на том же месте?

Третьим элементом программируемого успеха безусловно является то, что центральной площадкой фестиваля будет двор исторического здания Старопрядильной фабрики Кренгольмской мануфактуры. Там же пели ”Кремлевские соловьи”, а зрители нашумевшего спектакля были очарованы не только им, но и самим пространством замершей в ожидании своего развития исторической мануфактуры.

Любопытно то, что идея провести Station Narva именно на Кренгольме родилась задолго до того, как его присмотрели ”соловьи”. А непосредственное место, где вот-вот установят главную сцену фестиваля, изобразил в виде концертной площадки еще в 2016 году главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, делая для Eesti Ekspress серию эскизов-фантазий на тему преображения Нарвы.

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”Это красивая история, являющаяся правдой, на самом деле. Когда я начал работать главным архитектором в 2016 году, то, размышляя о преображении нарвского пространства, повстречался со многими собственниками интересных объектов недвижимости и в числе прочего сходил, конечно, на территорию Кренгольмской мануфактуры. На меня он произвел сильнейшее впечатление. Тогда же сделал скетчи для статьи Eesti Ekspress, посвященной тому, какой видит Нарву в будущем новый главный архитектор. Рисунки сопровождались фотографиями соответствующих объектов. Можно сказать, что сцену Station Narva во дворе Старопрядильной фабрики я представил себе уже тогда”, — рассказывает Иван Сергеев, верящий, что именно в культуре заложен огромный потенциал трансформации Нарвы в современный и привлекательный город.

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”Позже, когда ребята из Tallinn Music Week приезжали посмотреть на Нарву, я с ними познакомился и показал город, в котором они уже давно подумывали организовать фестиваль. Все-таки на таллиннский фестиваль приезжает много российских музыкантов, и международное мероприятие на границе с Россией, на пересечении культур, казалось таллиннцам очень интересным вариантом. Когда ребята увидели Кренгольм, Старопрядельную фабрику, они обалдели, сказали: да, это именно то, что нам надо!”, — вспоминает городской архитектор.

На сайте фестиваля, в разделе ”Нарвская команда”, Ивана Сергеева представляют ”главой Station Narva”, что сам он считает, скажем, неточностью.

”Даже не знаю, почему меня именно так там назвали. Скорее я — консультант, координатор. Моей задачей было собрать оптимальную организационную команду именно в Нарве, которая будет работать совместно с таллиннской, и это удалось сделать. Все идет очень хорошо”, — говорит Иван Сергеев.

Надо сказать, что вообще это уникальный случай, когда видный городской чиновник занимается организацией масштабного фестиваля, являющегося, разумеется, коммерческим мероприятием. Нет ли здесь финансовой заинтересованности архитектора? Не мешает ли эта работа основной — в департаменте архитектуры?

- Что тебе сказали в управе, когда ты решил войти в команду Station Narva?

- Прежде чем у ней присоединиться я переговорил с моим непосредственным руководством — мэром Нарвы Тармо Таммисте, городским секретарем Антсом Лийметсом. Они были не против, если я буду заниматься фестивалем не в рабочее время. Тут, конечно, надо отдать должное моему руководству за открытость. И самый важный момент — я работаю над организацией фестиваля как волонтер, ни цента за это не получая.

- Список артистов огромен. На кого из не самых известных исполнителей лично ты обратил бы внимание?

- Я бы советовал интересующимся просто слушать композиции отдельных участников, чтобы разобраться, что к чему — у нас для этого создана специальная подборка на Spotify. Меня лично очень радует то, что будут играть не только зарубежные исполнители, но и местные, в том числе PTF1987, это нарвский парень Роман Емельянов, с которым я знаком еще по Художественной школе. Очень интересные вещи делает. Вообще, программу формирует в основном таллиннская команда, и они очень серьезно подходят к этому вопросу — создают единую не противоречивую картину, играют на контрасте и схожести, то есть и порядок выступающих продуман основательно.

- Как так получилось, что Tricky появился в фестивальной программе только в конце августа, хотя Station Narva рекламируется еще с весны? Было ли его приглашение попыткой в авральном порядке стимулировать не очень хорошие продажи билетов?