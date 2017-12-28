28.12.2017, 15:20

Смотрите мультфильм, созданный нарвскими детсадовцами к 100-летию Эстонии

 (15)
rus.delfi.ee
EST

Дети из группы языкового погружения нарвского детского сада Tareke под руководством педагога Юлии Корнышевой придумали и сняли короткий и очень милый мультик, которым поздравили Эстонию с вековым юбилеем.

Главными героями мультфильма стали поки, персонажи популярных сказочных историй писателя Эдгара Вальтера, сообщает ev100.ee.

Все декорации и герои изготовлены детьми из подготовительной группы Tareke. Ребята также выступили в роли авторов сценария, режиссёров и операторов.
Инициатором проекта была Лариса Цыганова.

”Мы очень хотим, чтобы наш мультик увидело как можно больше жителей Эстонии”, — выражают надежду детсадовцы и их наставники.

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