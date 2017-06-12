Смотрите эскиз гигантского граффити, которым мексиканец украсит Нарвский дом народов

На этой неделе в рамках фестивалей Stencibility и Mextonia мексиканский художник Benuz нанесет на главный фасад Дома народов в Нарве огромное граффити с пчелами как символом трудолюбия и сердцем как символом жизни.

Это один из подарков Эстонии, которые эстонские и зарубежные уличные художники, участники фестиваля суперграфики Mextonia, делают на 100-летний юбилей республики. Главной площадкой этого фестиваля станет центр Таллинна — новое лицо получат 30 столичных зданий, а общая площадь настенных изображений, которые будут выполнены на этой неделе, должна превысить 4000 квадратных метров.

12 июня в Нарве также начались подготовительные работы к воплощению в жизнь работы, победившей на конкурсе ”Моя первая стена”, являющегося частью фестиваля стрит-арта Stencibility. На находящуюся рядом с Домом народом электроподстанцию в понедельник нанесли грунтовку, а непосредственно создание настенного изображения должно произойти 13 июня, но этому может помешать ненастье. Грунтовали стену в дождь, и нужно ждать, когда грунтовка подсохнет.

Главные события фестиваля Stencibility проходят в Тарту, но выездное мероприятие фестиваля в Нарве не будет единственным на Северо-Востоке. В части города Кохтла-Ярве Ахтме также появится ”первая стена” — граффити нанесут на бассейн, а также организуют мастер-классы уличного искусства.