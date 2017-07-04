Смогут ли в Йыхви ужиться метадоновый центр и центр семейной медицины?

Что ожидает отделение заместительной метадоновой терапии для наркоманов, которое действует в Йыхви на Яама, 34, с учётом того, что в следующем году по этому же адресу будет создаваться новый центр семейной медицины первичного уровня, или центр здоровья? Мнения на этот счёт несколько различаются.

То, что на одной из основных улиц Йыхви оказывается медицинская услуга, которая собирает сюда наркозависимых, давно уже нравится не всем жителям уездной столицы, а около двух лет назад эта тема вышла и на местный политический уровень: социальная комиссия волостного собрания обсуждала, нельзя ли куда-то эту деятельность перевести.

Объективности ради следует напомнить, что на Яама, 34 находится профессиональное медицинское учреждение — больница ”Корриго”. Однако к концу 2018 года в стенах этой же больницы должен быть готов и центр здоровья. Будут ли центр для обычных пациентов и объект для наркоманов соседями?

Член правления ”Корриго” Тийу Сепп сказала ”Инфопрессу”, что ”Корриго” предоставляет в районе Йыхви-Кохтла-Ярве услугу заместительной терапии метадоном с 2002 года, имеет опытную команду, делает эту работу хорошо, поэтому здесь не видят причин для полного её прекращения, в том числе и с сокращением работников.

- В связи с созданием центра семейных врачей отделение заместительного лечения будет переведено в другие помещения по адресу Яама, 34а. Оказание услуги далее продолжит ”Корриго”. Поскольку общая врачебная помощь и заместительная терапия — обе являются услугами здравоохранения, мы не видим препятствий, чтобы они не могли действовать рядом.

Если не здесь, то где-то всё равно



Сепп напомнила, что Эстония демократическое государство, где решено помогать нуждающимся в помощи людям, таким образом, метадонозамещающая услуга вытекает из государственной политики лечения тех, кто находится в опиоидной зависимости. За последнее годы число таковых существенно уменьшилось.

- Очевидно, никто не хотел бы себе в соседи лиц с зависимостями. Но так как общество должно ими заниматься, то и продолжение услуги ”где-то” неизбежно. Часть йыхвиских депутатов была против того, что в Йыхви предлагается услуга замещающего лечения, считая, что её закрытие привело бы к сокращению количества опиоидно-зависимых в городской картине. Очевидно, так просто быть не может, эти люди всё-таки продолжат двигаться по улицам, и прекращение лечебной услуги никак не уменьшит их численности, — находит Сепп.

У ”Корриго” есть и другие виды деятельности, имеющие отношение к наркозависимым, например, услуга обмена шприцев, подтвердила Сепп. Она заверила, что и со шприцами, и с метадоном работают так, чтобы влияние на жителей округи минимизировать.

Работу ”Корриго” с зависимыми (помимо метадона и обмена шприцев, она включает в себя стационарную реабилитацию молодёжи с указанными проблемами, а также консультирование этой категории) по договору финансирует Институт развития здоровья Эстонии (TAI), который своим партнёром доволен.

- Ни мы, ни Департамент здравоохранения, ни Департамент лекарств не нашли в работе ”Корриго” недостатков, на основании которых можно было бы утверждать, что при оказании заместительного лечения возникли проблемы, — прокомментировала ”Инфопрессу” заведующая отделом TAI Алёна Курбатова. Она так же напомнила недовольным этой деятельностью в городе, что у наркозависимых есть право на получение помощи и речь идёт о медицинской услуге. По словам Курбатовой, Всемирная организация здоровья считает метадоновую терапию одним из самых эффективных методов.

- Таллинн-Харьюмаа и Ида-Вирумаа — два региона, где проблема колющихся опиоидами острее всего. Сегодняшние объёмы лечения явно недостаточны. Разумеется, у нас нет на ближайшие годы планов сокращать объём услуг. Напротив, в сотрудничестве с разными партнёрами намерены объём услуг помощи лицам с зависимостями увеличивать, в том числе в Йыхви. Менять партнёров не планируем, но, конечно, хотим вовлечь в эту работу больше партнёров как из числа поставщиков медуслуг, так и из социального сектора, — сказала Курбатова. Например, институт хочет сотрудничать с региональной и нарвской больницами, чтобы обеспечить совместное лечение и от опиоидной зависимости, и от ВИЧ.

Депутаты: вопросом надо заниматься



Йыхвиский депутат, глава оппозиционной фракции реформистов и врач Нина Негласон считает проблемой метадонового центра то, что сюда, в Йыхви, стекаются и наркозависимые из других мест региона.

- Если бы в центр приходили только йыхвисцы, то это была бы помощь своим, любое самоуправление должно об этом заботиться. Мы не можем требовать, чтобы в Йыхви жили только здоровые. Но, естественно, такое стечение иногородних наркозависимых, тем более рядом с создаваемым центром здоровья, мы видеть не хотим. Поэтому что делать с клиентами-жителями других городов, как минимизировать неудобства для йыхвисцев — всё это надо будет серьёзно продумать.

Категоричные варианты Негласон не поддерживает. Закрыть центр волость не имеет права, да это и обманчиво-лёгкий путь, поскольку даже благополучные семьи не могут от прихода наркобеды в дом быть гарантированы, а перенести центр, как иногда предлагают, ”куда-нибудь в лес” невозможно, поскольку тогда он не получит разрешения на деятельность, указывает депутат.

- Огромных проблем метадоновый центр сегодня, по-моему, не создаёт, нет потока жалоб, полицейских разбирательств, а есть больше эмоции ”нам это не нравится”, — заключает Негласон.

Руководитель другой йыхвиской фракции ”Крепкая” Вадим Ерёменко в разговоре с ”ИП” был настроен более жёстко:

- Наша фракция — за сокращение работы метадонового центра, а наша конечная цель — его закрытие. Когда самоуправление принимало решение поддержать проект ”Корриго” по созданию центра здоровья, то руководство ”Корриго” обещало сократить в метадоновом центре количество клиентов не из Йыхви, и это было одним из условий поддержки с нашей стороны. В этом направлении и надо двигаться.

Тийу Сепп в своём комментарии дала понять, что источником негативного отношения части местных депутатов к ”Корриго” может быть именно Ерёменко, который и сам занимается проблематикой наркозависимых. Ерёменко, в свою очередь, не отрицал, что метадоновый метод не приемлет.

- Метадон сам сродни наркотику, а человек, его принимающий, всё равно остаётся проблемой для окружающей среды. Я считаю метадоновую программу бесполезной тратой государственных денег. Альтернативу вижу в программах реабилитации и адаптации, которыми действительно занимаюсь в Йыхви. Они дают результат, люди оставляют наркотики, да и в отличие от гуляющих по городу ”метадонщиков” реабилитация происходит в учреждениях закрытого или полузакрытого типа, — сказал депутат.

Что касается упомянутых условий со стороны волости, то в пояснительной записке к соответствующему январскому решению волостного собрания сказано, что для волостного взноса в проект центра здоровья между самоуправлением и ”Корриго” будет заключён договор, который, в частности, урегулирует ”реорганизацию оказания метадонового лечения, когда будет готов центр здоровья”.