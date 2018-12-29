СМИ: резкий рост интереса к Ида-Вирумаа стал главным событием уходящего года

Как утверждает Põhjarannik, уходящий год стал прорывным для Ида-Вирумаа, поскольку такого внимания регион еще ни разу не удостаивался.

Резкий рост интереса к северо-востоку Эстонии произошел на всех уровнях, включая политическую и экономическую элиту, различные средства массовой информации, в сфере культуры и спорта, а также внутреннего туризма.

В соцсетях в течение года можно было увидеть множество публикаций с возгласами: "Я в Нарве. Никогда бы не поверил, что здесь так здорово!", пишет издание.