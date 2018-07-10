Слишком дорого: в Кохтла-Ярве не могут начать строительство спортивных сооружений

Строительство масштабной кохтла-ярвеской спортивной деревни зашло в тупик, так как ее стоимость оказалась многократно больше, чем рассчитывали при планировании данного проекта несколько лет назад, сообщает rus.err.ee со ссылкой на газету "Северное побережье".

Планируемая в Ярвеской городской части гигантская спортивная деревня включает в себя, в числе прочего, строительство спортивно-оздоровительного центра вместе с бассейном, реконструкцию стадиона "Кеэмик", строительство футбольного поля с искусственным покрытием, реконструкцию старого здания Дома спорта и ледового холла, а также некоторые другие объекты. Кохтла-Ярвеское горуправление оптимистично надеялось приступить к строительству первых объектов уже в 2017 году, но в действительности до этого дело все еще не дошло.

Мэра Кохтла-Ярве Людмилу Янченко ценовые предложения поразили. "Семь миллионов (реконструкцию стадиона "Кеэмик" город планировал сделать за 1,2 млн евро) — это смешно, это абсолютно завышенная цена. Кто-то решил пошутить", — сказала она, но вместе с тем констатировала, что других предложений не поступило.