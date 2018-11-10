Следующую неделю президент ЭР Керсти Кальюлайд проведет в Ида-Вирумаа. Где именно она побывает?

В канцелярии президента отметили, что в понедельник Кальюлайд посетит расположение саперной группы Восточной Эстонии и осмотрит Вирускую тюрьму, а также примет участие в праздничном приеме по случаю столетия Польской республики — в этом году День независимости Польши будет отмечаться в Нарве.

Во вторник Кальюлайд побывает на электростанции и заводе сланцевого масла Enefit280, а также на территории парка ветрогенераторов BEJ, и вечером отправится в Нарвскую Александровскую церковь, где состоится концерт.

Во второй половине недели президент ознакомится с работой Ида-Вируской центральной больницы, посетит предприятие TNC-Components, встретится с руководством города Кохтла-Ярве.

Кроме того, побывает в Нарве в Эстонской гимназии, осмотрит совместное здание Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента, посетит предприятие Waldchnep, встретится в Пуртсе с местными волонтерами.