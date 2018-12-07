”Скованные одной цепью, связанные одной целью…” Лидер профсоюза нарвских медиков — о ситуации в местной больнице

Например, как только Алексей Воронов возглавил Совет больницы, не только наш профсоюз, но и профсоюз медсестер сразу же, причем дважды, обращались к нему с предложением встретиться и обсудить ситуацию. Так вот, он не только не встретился, но даже и не ответил на наши письма — тем самым, кстати, нарушая общепринятые правила.

Другой пример. Не так давно было обращение более чем 20 врачей-хирургов Нарвской больницы к члену правления О.Силланду (и это не было инициативой профсоюза) в виде коллективного письма с просьбой вернуть те минимальные доплаты за операции, которые они получали. Отрицательный ответ от Олева Силланда получил каждый из подписавших письмо — под личную подпись в канцелярии! После этого мы написали председателю Совета Алексею Воронову,с целью прокомментировать сложившуюся ситуацию. Как вы думаете, он нам ответил? Правильно — нет! Хотя в передаче «Народу важно» заявил, что, цитирую: «...я каждую неделю бываю в больнице и встречаюсь с этим-самым, коллективом и руководством...».

Еще пример: по фактам нарушения коллективного договора в определенной его части мне пришлось обращаться в комиссию по трудовым спорам, которая приняла решение о том, что администрация больницы была неправа и должна исполнять коллективный договор. Руководство больницы не согласилось с решением комиссии по трудовым спорам и оспаривает его в суде, которого до сих пор еще не было. Тратя на это, кстати, значительный материальный ресурс.

Время идёт многие работники не получили в этом году положенные им дополнительные дни к отпуску.

Вот такие факты дают серьезное основание работникам и профсоюзу сомневаться в целесообразности того, чтобы эти люди продолжали руководить больницей.

- Вы полагаете, что государственное управление Нарвской больницей будет эффективней?

- По нашему мнению, это было бы правильнее. Исходя из того, что я уже сказал ранее, на местном уровне нет возможности сменить неэффективное руководство Нарвской больницей. А оно не может быть таковым, когда в нем есть всего один член правления - и семеро членов Совета, из которых лишь один медик. И при этом их действия, исходя из статуса целевого учреждения, невозможно контролировать.

- А кто сможет контролировать администрацию при государственном управлении?

- Например, канцлер права, который обязательно вмешается при наличии серьезных нарушений. Сегодня у нас достаточно примеров, среди которых есть и Нарва, когда канцлер права пользуется своим правом в том числе и обращения в суд. Поверьте, это очень действенная юридическая сила, и главное — совершенно независимая от пожеланий местных лидеров.

Тогда бы и мы обратились в нему за помощью. Сейчас этого сделать проблематично, потому что наши трудовые споры — это внутренне дело больницы, и решать их надо с ее руководством, то есть с теми людьми, которые эти проблемы и создали.

Так что решение правления Нарвского отделения Союза врачей Эстонии таково — мы за смену собственника Нарвской больницы в пользу государства.

- А вы не боитесь, что «большие дяди» из Таллинна, заполучив Нарвскую больницу, тут же ее закроют?

- Нет. Хочу обратить внимание, что в передаче «Народу важно» Алексей Воронов как раз воспользовался некрасивым способом запугивания нарвитян, и у народа действительно появилось убеждение, что в случае государственного управления больницей всех местных врачей уволят, все отделения закроют и людям придется ездить в Тарту и Таллинн, чтобы получить медицинскую помощь. Такой прием в политике называется «грязной игрой». На самом деле никто не будет создавать в Нарве, крупном городе Эстонии, критическую ситуацию со здравоохранением, это же ясно всем здравомыслящим людям.

- Некоторые нарвские работники больницы полагают, что в случае ее перевода под эгиду государства их заработная плата вырастет. Что думает по этому поводу профсоюз?

- Тема зарплаты медиков везде довольно закрытая. Но не секрет, что есть минимальное почасовое вознаграждение за труд, которое согласовано в коллективном договоре. Так вот, только в Нарвской больнице и, может быть, еще в каких-то маленьких больницах, труд медиков оплачивается строго по этому минимуму. В других больницах находят возможность более высокой оплаты. Да, в Нарве в основном не нарушают в этом плане трудовой договор — но даже дополнительные доплаты, которые платили в Нарве хирургам за операцию, сестрам операционного блока и EMO - и те были сняты...