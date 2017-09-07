Скоро нарвским ”челнокам” придется искать себе новую базу

Вероятно уже в ближайшее время большая парковка во дворе Нарвской горуправы и многоквартирных домов на Пушкина и Мальми будет закрыта для въезда посторонних, а нарвитянам, нелегально зарабатывающим на переносе в Россию продуктов и непродовольственных товаров, придется искать себе новую базу, пишет ”Виру Проспект”.

Планы Нарвской городской управы по новой организации дорожного движения на Петровской площади, заявленные ещё зимой этого года, обретают реальные черты.

Практика показывает: 80% стоящих сутками автомобилей на Петровской площади — это машины жителей Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии, которые используют центральную городскую площадь как бесплатную стоянку для того, чтобы посетить Россию.

Напомним, что парковка на Петровской площади, по мнению городских властей, должна стать платной для того, чтобы разгрузить площадь от автомобилей, стоящих на ней сутками. Разговоры об этом велись на протяжении последних нескольких лет, и первым признаком того, что нарвские власти от слов перейдут к делу, стала информация о том, что горуправа и пять квартирных товариществ договорились обустроить закрытую парковочную площадку внутри дворов домов по улице Мальми за зданием городской управы.

- Политическая воля на введение правил платной парковки на Петровской площади имеется, — подтвердил нашей газете главный специалист отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрий Дьяков.

Он добавил, что в настоящий момент собираются ценовые предложения на обустройство парковочной площадки со шлагбаумами во внутреннем дворе здания горуправы, которой будут совместно пользоваться работники горуправы вместе с жителями квартирных товариществ, расположенных по периметру двора.

Тем самым, очевидно, снимается вопрос выделения специальных парковочных мест или создания особых условий для тех, кто работает в здании на Петровской площади.

Закрыть въезд ”челнокам”

Это решение было вызвано, в том числе, и желанием местных жителей навести порядок на территории дворов, которые, что не является секретом, давно уже облюбованы местными ”челноками”. По словам председателя КТ ”Мальми, 6” Анны Мурометс, проблема вызревала давно и разговоры с представителями власти о наведении порядка на территории дворов велись неоднократно.

- Наверное, во дворе любого дома есть проблемы с парковочными местами, у нас же ситуация усугубляется тем, что постоянно часть мест занимают машины, хозяева которых промышляют переносом товаров через границу. Мы видим, что, несмотря на установленные знаки, посторонние люди приезжают, перегружают мешки и сумки, мусорят… Они не реагируют на замечания и создают проблемы. Некоторые оставляют свои машины и уходят на целый день работать на ивангородскую сторону. Поэтому мы рады, что в результате переговоров с представителями города и соседними КТ пришли к совместному решению закрыть въезд во двор шлагбаумами, — говорит она.

Действительно, даже невооружённым глазом можно увидеть в этом просторном дворе бурную деятельность: люди с коробками и сумками обитают там постоянно. При попытке сфотографировать личностей с сумками и коробками, крутящихся возле микроавтобусов, журналисты нашей газеты дважды подвергались угрозам с их стороны: ”челноки” явно не желают ”светиться”.

”Не видим необходимости контроля”

Однако пресс-представитель Налогово-Таможенного департамента Майлин Аамсяэ не видит в ситуации ничего криминального:

- Вывоз продуктовых и промышленных товаров из Европейского Союза не запрещён. Но следует иметь в виду, что, например, в отношении продуктов действуют ограничения со стороны РФ: через границу можно проносить не более 5 килограммов. Если переносимый товар не является контрабандой, то речь не идёт о незаконной деятельности. Однако людям, соглашающимся на такой вид деятельности, следует подумать о себе и оценить риски: насколько безопасным является перенос товара, если человек в действительности не знает, что находится в сумках и пакетах. В какой-то момент там может оказаться неприятный сюрприз в виде контрабанды, а ответственность будет нести лицо, в чьих вещах этот ”сюрприз” будет найден. Что касается деятельности по набору людей для перемещения товаров, мы не видим значительных налоговых рисков и необходимости контроля, — ответила она на запрос газеты и добавила, что в случае нарушения общественного порядка следует обращаться в полицию.

Ценный и ограниченный ресурс



Вероятно, после потери привычного места ”предприимчивые нарвитяне” начнут искать новую ”базу”. Под угрозой, очевидно, окажутся ближайшие дворы.

- Парковочные места — ценный и ограниченный ресурс, поэтому практически все КТ в нашем городе уже оборудовали свои парковочные места соответствующими знаками, а вот закрытые ”на ключ” парковки в Нарве пока встречаются редко, в основном при новых домах. В Таллинне же можно наблюдать шлагбаумы уже и у многоэтажек советской постройки, — говорит Дмитрий Дьяков.

Ещё одним вариантом решения проблем с парковочными местами могут стать специальные парковочные барьеры, запираемые на ключ, которые не дают припарковаться чужой машине на месте автовладельца. Такое оборудование уже встречается во дворах Старой Нарвы.

Собственники дома номер 10 по ул. Пушкина этим летом приняли решение расширить площадь для стоянки автомобилей в своём дворе за счёт зелёной зоны, а также установить барьеры на каждом парковочном месте. По словам председателя товарищества Андрея Блинова, люди согласились пойти на дополнительные расходы, связанные с обустройством парковки, так как они оправдывают себя.