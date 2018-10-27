Скончался руководитель эстонского представительства компании Aquaphor Валерий Лавров

Валерий Лавров стоял у истоков организации развития компании Aquaphor в Эстонии. Под его руководством компания активно развивалась, создала сотни рабочих мест в регионе и смогла заложить основу для будущего развития.

Коллеги и друзья Валерия Павловича, запомнят его, как честного, активного и отзывчивого человека.

Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования семье и близким в связи с этой тяжелейшей и невосполнимой утратой, пишет администрация компаний Westaqua-Invest и Aquaphor.

О церемонии прощания будет сообщено отдельно 29 октября 2018 года.

Фирме Westaqua-Invest принадлежат два действующих в Ида-Вирумаа завода по выпуску фильтров для воды марки ”Аквафор”, в Силламяэ и Нарве.