27.10.2018, 19:50

Скончался руководитель эстонского представительства компании Aquaphor Валерий Лавров

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rus.delfi.ee
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Скончался руководитель эстонского представительства компании Aquaphor Валерий Лавров
Foto: Eraarhiiv

С огромной скорбью в сердце сообщаем вам о скоропостижной кончине руководителя компании Westaqua-Invest Валерия Павловича Лаврова. Валерий Павлович скончался на 65 году жизни в пятницу, вечером, информирует администрация компаний Westaqua-Invest и Aquaphor.

Валерий Лавров стоял у истоков организации развития компании Aquaphor в Эстонии. Под его руководством компания активно развивалась, создала сотни рабочих мест в регионе и смогла заложить основу для будущего развития.

Коллеги и друзья Валерия Павловича, запомнят его, как честного, активного и отзывчивого человека.

Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования семье и близким в связи с этой тяжелейшей и невосполнимой утратой, пишет администрация компаний Westaqua-Invest и Aquaphor.

О церемонии прощания будет сообщено отдельно 29 октября 2018 года.

Фирме Westaqua-Invest принадлежат два действующих в Ида-Вирумаа завода по выпуску фильтров для воды марки ”Аквафор”, в Силламяэ и Нарве.

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