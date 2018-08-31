Скончался директор Нарвской Православной школы Андрей Иванен

Иванен окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работал журналистом в газете ”Ведомости”, редактором нарвского издания уездной газеты ”Северное побережье”.

Некоторое время был пресс-секретарем нарвской Городской Управы. Параллельно сотрудничал с радиостанциями ”Радио 100 FM” и ”Радио 4”, вел спецкурс ”Христианская мысль и русская литература” в Нарвской Высшей школе. В течение шести лет был членом синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. В июне 1996 года возглавил Нарвскую Православную гуманитарную школу, которой руководил по сей день.

Прощание с Андреем Владимировичем Иваненом состоится в Нарвском Воскресенском соборе 1 сентября в 10.30.