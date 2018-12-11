Скончался бывший профсоюзный лидер Владислав Понятовский
В Нарвской больнице 11 декабря на 60-м году жизни скончался бывший профсоюзный лидер энергетиков и шахтеров Эстонии Владислав Понятовский, передает rus.err.ee.
В Нарвской больнице 11 декабря на 60-м году жизни скончался бывший профсоюзный лидер энергетиков и шахтеров Эстонии Владислав Понятовский, передает rus.err.ee.
Владислав Понятовский был председателем правления Профсоюза работников Балтийской электростанции, а с 2011 года возглавлял Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков (KESA). Он также являлся членом правления Центрального союза профсоюзов Эстонии.
В 2003 году Понятовский вступил в партию Res Publica (с 2006 года — "Союз отечества и Res Publica", с июня 2018 года — "Отечество"). Ранее состоял в Социал-демократической партии. Был депутатом городского собрания Нарвы.
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