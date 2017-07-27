Скончалась полвека руководившая Нарвской музыкальной школой Татьяна Егорова

Татьяна Егорова скончалась 26 июля на 85-м году жизни.

Татьяна Алексеевна 48 лет руководила Нарвской музыкальной школой, поддерживая все новые идеи нарвских музыкантов: создание симфонического оркестра, проведение конкурса юных пианистов им. Ф. Шопена, различных фестивалей, праздников.

В 1998 году Нарва отметила ее заслуги, сделав почетным гражданином города.

”Она была доброй и отзывчивой, заботливой и переживающей, принципиальным и требовательным директором школы, настойчивым депутатом Нарвского городского собрания. И, конечно, Татьяна Алексеевна была учителем и мудрым наставником для других учителей, для детей и родителей”, — говорится в распространенном пресс-службой Нарвского горсобрания некрологе.

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Прощание с Татьяной Алексеевной Егоровой пройдет 28 июля 2017 года, в 9.15 в храме Нарвской иконы Божией Матери (ул. Раквере, 39).