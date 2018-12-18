Скандал вокруг Нарвской православной школы: протоиерею Виталию Гаврилову хотят выразить недоверие, поддержки просят у патриарха Кирилла

Коллектив и совет школы при поддержке большого числа родителей учеников хотели видеть во главе учебного заведения ее завуча Елену Петра, но ее кандидатура не устроила ”держателя школы” — MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine, которым управляют православные священнослужители.

Последовала череда назначений со стороны НКО исполняющих обязанности директора. В середине октября им стала учитель эстонского языка Нарвского языкового лицея Катрин Лоок. Через пару недель ее сменил сам епископ Лазарь, а его, менее, чем через месяц, — директор Языкового лицея Надежда Черкашина.

Все это при сопротивлении представителей действовавшей до того момента администрации, учителей и большого количества родителей детей.

Страсти накалила до предела серия увольнений из школы. Черкашина начала свою деятельность с увольнения Максима Иванена, работавшего руководителем по развитию и по совместительству преподавателем. Уволили и завуча Елену Петра. Бухгалтера Елену Иванен, как говорят, вынудили написать заявление об уходе самостоятельно.

При том, что священники из НКО настаивают на полной законности своих действий как собственников школы, ссылаясь на то, что к решительным мерам их вынудили и результаты аудита, противоположная сторона утверждает, что закон нарушают священники, а в результатах аудита не видит ничего катастрофического.

Дело, уже несомненно, дойдет до суда. А пока возмущенные действиями НКО просят поддержки у патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл поможет?

В открытом письме работников Нарвской православной гуманитарной школы в частности говорится, что в трудные времена помощи от церкви школа не получала.

”Несмотря на все трудности, которые Православная школа испытывала многие годы (задержки зарплат, долги, отключение отопления, безвозмездное выполнение дополнительной работы, нехватку денег), мало кто покинул стены школы. Директор неоднократно обращался за помощью к властям города, представителям Церкви, но не нашел с их стороны поддержки и помощи. В 2011 году ученики перед началом учебного года могли вообще оказаться на улице, так как Владыка Лазарь отказался продлевать договор аренды здания, где находится школа. Слава Богу этого удалось избежать. Отцу Виталию Гаврилову удалось каким-то образом убедить Владыку продлить аренду, но перед директором поставили обязательное условие — он должен был ввести в совет учредителей школы отца Виталия, что вынужденно и пришлось сделать, чтобы спасти положение. С того времени о. Виталий только формально числился в правлении школы, ни коим образом не принимая участия в ее судьбе”, — пишут патриарху.

В обращении отмечается, что после смерти предыдущего директора протоирей Виталий Гаврилов начал появляться в школе с предложениями по ее дальнейшей работе, ”но его видение разительно отличалось от мнения администрации школы, поэтому эти предложения не были поддержаны”.

”Коллектив и родители долго ожидали, что о. Виталий созовет совет школы из педагогов, родителей, старшеклассников, который является главным органом управления школой и по Уставу выбирает директора. Но этого так и не произошло. Родители приглашали о. Виталия на внеочередное родительское собрание, чтобы он дал разъяснения, но он так и не появился. Была даже организована пресс-конференция, но и там о. Виталий не захотел открыто рассказать о своей позиции. Вместо этого о. Виталий ведет целенаправленную работу по очернению доброго имени покойного директора, членов его семьи, увольняет членов прежней администрации, которые имеют свое мнение, не совпадающее с его мнением, угрожает активным работникам школы”.

Просящие поддержки у патриарха Кирилла утверждают, что многократно протоирея Виталия пытались вызвать на диалог, просили прислушаться к мнению людей, которые доверяют ранее выбранной стратегии развития школы, но тот якобы ответил родителям, что он ”хозяин” и, значит, имеет право делать все, что хочет, а диалог невозможен, поскольку у него затаилась на кого-то обида.

Патриарху пишут, что помощи у руководства Эстонской православной церкви не получили.

”Мы обращались к Владыке Лазарю, Митрополиту Таллиннскому и Всея Эстонии Евгению с просьбой помочь вразумить, остудить страсти участников конфликта, чтобы суметь прийти к приемлемому для всех соглашению, но, к сожалению, не получили совета или поддержки, — говорится в обращении. — О. Виталий много говорил о своих благих намерениях, но разве благо не подразумевает ”не навреди”? В школе напряженная атмосфера, и она продолжает накаляться”.

”Просим прощения у Вашего Святейшества, что утруждаем своими проблемами. Обращение к Вам — это уже крик нашей души. Мы очень просим Ваше Святейшество помочь нам”, — звучит надежда на то, что патриарх сможет прийти на помощь.

У протоиерея Виталия Гаврилова своя правда