Скандал не утихает: 32 из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы покидают ее

”Теперь мы твердо знаем, что господин Гаврилов и госпожа Черкашина пугают нас и учителей ”законами”, но сами системно и целенаправленно обманывают нас. Естественно, если к 14 января новое руководство школы не учтет перечисленные выше требования, любое проведенное руководством школы собрание по ”выбору” родителей в новый Совет школы будет нелигитимным”, — категорически заявляют родители.
Напомним, что конфликт вокруг частной школы, программа и устав которой зарегистрированы в Министерстве образования и науки, разгорелся после смерти ее директора, Андрея Иванена, в сентябре минувшего года.
Несогласные с решениями нового руководства школы говорят о сыплющихся в адрес педагогов обвинениях в некомпетентности, об очернении действовавшей ранее администрации школы и ее работников.
Обвинения в публичных оскорблениях, извращении фактов, угрозах звучат и с другой стороны.
Отметим, что Православная гуманитарная школа дает образование только на русском языке на правах частного образовательного учреждения. Но зачастую родители выбирают ее не из-за этого, не из желания дать детям православное воспитание, а потому, что школа небольшая, что очень удобно и для детей с ограниченными возможностями.