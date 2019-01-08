08.01.2019, 15:10

Скандал не утихает: 32 из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы покидают ее

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Скандал не утихает: 32 из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы покидают ее
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвский юрист Александр Гамазин сообщил Delfi, что на данный момент родители 32-х из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы приняли решение перевести их в другие учебные заведения города.

Гамазин информирует, что родители подали заявления об уходе детей из школы на имя исполняющей обязанности директора Нарвской православной школы Надежды Черкашиной и члена правления НКО Общество православного образования ”Воскресение” Виталия Гаврилова.

Также группа из 19 родителей выдвинула требования нынешнему руководству школы, которые касаются ответ на назначенного на 14 января родительского собрания, посвященного выборам члена совета православной школы.

”Сообщаем, что большинство родителей хочет, чтобы повестка собрания была расширена отчетом нового руководства школы о том, почему семь учителей уже уволены, почему и.о.директора школы и правление НКО не выполняют решение совета школы от 7 ноября минувшего года об избрании директором школы Елены Петра, почему новая администрация не позволила родителям собраться 19 декабря в здании школы, почему правление НКО не отвечает родителям по поводу решения родительского собрания от 19 декабря, почему в школе действует психологический террор против учителей, а членам родительского комитета по месту их работы уже ”предлагают” снизить свою активность, почему нынешних членов совета школы приказом предупреждают о возможном увольнении за ”участие в созыве и проведении собраний”, почему член правления Виталий Гаврилов публично грозит исключением из школы ученика 11-го класса за то, что его родители обратились с жалобой на самоуправство”, — говорится в обращении родителей.

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Они подчеркивают, что обязательными условиями нашего родительского собрания также являются: восстановление в составе совета школы прежнего, до 14 декабря 2018 года, представительства педагогов и родителей, а также то, чтобы на собрание был допущен юрист Александр Гамазин для дачи правовых точек зрения на сложившуюся ситуацию.

”Теперь мы твердо знаем, что господин Гаврилов и госпожа Черкашина пугают нас и учителей ”законами”, но сами системно и целенаправленно обманывают нас. Естественно, если к 14 января новое руководство школы не учтет перечисленные выше требования, любое проведенное руководством школы собрание по ”выбору” родителей в новый Совет школы будет нелигитимным”, — категорически заявляют родители.
Напомним, что конфликт вокруг частной школы, программа и устав которой зарегистрированы в Министерстве образования и науки, разгорелся после смерти ее директора, Андрея Иванена, в сентябре минувшего года.

Несогласные с решениями нового руководства школы говорят о сыплющихся в адрес педагогов обвинениях в некомпетентности, об очернении действовавшей ранее администрации школы и ее работников.

Обвинения в публичных оскорблениях, извращении фактов, угрозах звучат и с другой стороны.

Отметим, что Православная гуманитарная школа дает образование только на русском языке на правах частного образовательного учреждения. Но зачастую родители выбирают ее не из-за этого, не из желания дать детям православное воспитание, а потому, что школа небольшая, что очень удобно и для детей с ограниченными возможностями.

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