Ситуация с семейным насилием в Ида-Вирумаа оставляет желать лучшего

В юрисдикции Идаской префектуры ежедневно кто-то становится жертвой домашнего насилия. Как правило, это женщины, но бывают также мужчины и несовершеннолетние.

Глава префектуры Тарво Крууп сказал в интервью изданию, что в Ида-Вирумаа эта проблема стоит особенно остро, но отметил, что борьба с ней изо дня в день становится все более эффективной.

Говоря о случае убитой в апреле своим бывшим мужем Елены, префект отметил, что полиция действительно пропустила один этап и не заметила одну деталь. ”Можно было сделать лучше. Это подтвердило и дисциплинарное производство”, — признал он, но добавил, что такое случается все же крайне редко и постоянно идет оптимизация процесса.

На вопрос о том, почему в прессе постоянно говорят о росте преступности в Ида-Вирумаа, Крууп ответил: ”Это статистическая игра, но у нас преступность не растет так быстро, как в других регионах Эстонии. Единственная серьезная проблема у нас — это насилие в близких отношениях. Если в Эстонии, в том числе в Раквере, на тысячу жителей приходится в среднем три таких преступления, то в Нарве — семь-восемь. Нам многое надо сделать, чтобы уменьшить это количество”.