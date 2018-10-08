08.10.2018, 16:17

Ситуация с семейным насилием в Ида-Вирумаа оставляет желать лучшего

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Лаура Маллене
Лаура Маллене
 
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Ситуация с семейным насилием в Ида-Вирумаа оставляет желать лучшего
Ida prefekt Tarvo Kruup ütleb, et politseil on palju ülesandeid ja ka andmeid, millega tööd teha. Kuid äsja ühiskonda raputanud kuriteod raputasid ka politseid ja juhtumeist on õppust võetud.Foto: Rauno Volmar

Несмотря на то, что к насилию в отношении женщин общество показывают все меньшую толерантность, в восточной и западной Эстонии насилие в близких отношениях является одной из главных проблем, пишет Eesti Päevaleht.

В юрисдикции Идаской префектуры ежедневно кто-то становится жертвой домашнего насилия. Как правило, это женщины, но бывают также мужчины и несовершеннолетние.

Глава префектуры Тарво Крууп сказал в интервью изданию, что в Ида-Вирумаа эта проблема стоит особенно остро, но отметил, что борьба с ней изо дня в день становится все более эффективной.

Говоря о случае убитой в апреле своим бывшим мужем Елены, префект отметил, что полиция действительно пропустила один этап и не заметила одну деталь. ”Можно было сделать лучше. Это подтвердило и дисциплинарное производство”, — признал он, но добавил, что такое случается все же крайне редко и постоянно идет оптимизация процесса.

На вопрос о том, почему в прессе постоянно говорят о росте преступности в Ида-Вирумаа, Крууп ответил: ”Это статистическая игра, но у нас преступность не растет так быстро, как в других регионах Эстонии. Единственная серьезная проблема у нас — это насилие в близких отношениях. Если в Эстонии, в том числе в Раквере, на тысячу жителей приходится в среднем три таких преступления, то в Нарве — семь-восемь. Нам многое надо сделать, чтобы уменьшить это количество”.

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