06.09.2018, 21:24

Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

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rus.delfi.ee
EST
Mees Narva piiripunktis
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В течение суток с таможенного пункта в Ивангороде были вынуждены вернуться в Эстонию десятки купленных в лизинг автомобилей с эстонскими номерами. Сумма залога за временный ввоз в Россию лизингового автомобиля достигает 15 тысяч евро - таковы новые российские таможенные правила.

Суть новых таможенных правил в России заключается в том, что в страну теперь не может въехать автомобиль, владелец которого уже находится на территории России, передает "Актуальная камера".

Эстонская таможенная служба получила информацию о нововведениях у соседей в среду, также как и водители лизинговых автомобилей. Из-за этого возникли большие очереди на границе.

В четверг обстановка на границе была уже спокойная, и возврата лизинговых автомобилей не было заметно, передает rus.err.ee.

На парковке, где автомобили ждут своей очереди на границу, в основном автомобили с российскими номерами и эстонские автомобили старше 5 лет, которые не в лизинге. Работники парковки предупреждают всех автовладельцев о новых правилах в России, чтобы заранее предотвратить неприятности, с которыми могут столкнуться водители лизинговых автомобилей.

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Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

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В течение суток с таможенного пункта в Ивангороде были вынуждены вернуться в Эстонию десятки купленных в лизинг автомобилей с эстонскими номерами. Сумма залога за временный ввоз в Россию лизингового автомобиля достигает 15 тысяч евро - таковы новые российские таможенные правила.
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