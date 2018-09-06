Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

Суть новых таможенных правил в России заключается в том, что в страну теперь не может въехать автомобиль, владелец которого уже находится на территории России, передает "Актуальная камера".

Эстонская таможенная служба получила информацию о нововведениях у соседей в среду, также как и водители лизинговых автомобилей. Из-за этого возникли большие очереди на границе.

В четверг обстановка на границе была уже спокойная, и возврата лизинговых автомобилей не было заметно, передает rus.err.ee.

На парковке, где автомобили ждут своей очереди на границу, в основном автомобили с российскими номерами и эстонские автомобили старше 5 лет, которые не в лизинге. Работники парковки предупреждают всех автовладельцев о новых правилах в России, чтобы заранее предотвратить неприятности, с которыми могут столкнуться водители лизинговых автомобилей.