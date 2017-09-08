Сирия призвала ООН осудить Израиль за атаку на химический завод

Руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало их осудить Израиль за атаку на сирийской военный завод в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб.

МИД Сирии назвал действия израильской стороны очередным актом "агрессии" и подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны международного сообщества на подобные "вопиющие нападения", является неприемлемым. Правительство Сирии призвало Совбез ООН "принять решительные и незамедлительные меры" в виде соответствующей резолюции, передает сирийское агентство SANA.

NEWSru Israel отмечает, что на момент публикации этого сообщения офис генсека ООН и СБ ООН не отреагировали на обращение Дамаска. Однако очевидно, что тема действий израильских военных в Сирии будет поднята в выступлениях представителей некоторых арабских стран и Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая открывается 12 сентября.

При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы. Между тем, по прошествии более чем суток после воздушного удара по военному объекту около Масьяфа МИД РФ не опубликовал никаких комментариев по поводу этого инцидента. Не комментировали происшедшее ни президент России Владимир Путин, ни члены российского правительства.

Официальный Иерусалим также воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.

Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) был нанесен в ночь на 7 сентября. Как сообщало командование сирийской армии, израильские ВВС выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. СМИ писали, что атаке подвергся исследовательский центр и завод, связанные с разработкой химического оружия. В результате атаки погибли двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.

Эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии, сообщал в своем Twitter, что атаке подверглось предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC).

Отмечалось, что эта атака со стороны Израиля стала первой с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.

Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.

Напомним, что 10 лет назад, 5 сентября 2007 года, израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор. Факт проведения этой операции позже был подтвержден. 30 января 2016 года был атакован центр SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.