Симсон попросила Стальнухина помочь в урегулировании конфликта между властями Нарвы и Вайвары

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон обратилась сегодня к депутату парламента Михаилу Стальнухину с просьбой помочь решить разногласия в Ида-Вирумаа. В частности, речь идет о создании велодорожек в черте города Нарва на территории волости Вайвара.

Из-за разногласий между властями проект простаивает, несмотря на то, что велодорожки крайне необходимы. Чтобы выйти из тупиковой ситуации власти обратились за помощью в Министерство экономики и коммуникаций. Но по словам министра Кадри Симсон, ни Минэкономики, ни Департамент шоссейных дорог не могут вмешиваться в дела самоуправлений.

Симсон отметила, что разрешить спорную ситуацию должен кто-то другой. Тот, кто сможет усадить обе конфликтующие стороны за стол переговоров и найти решение проблемы. По оценке министра, лучше всего на роль примирителя в данном случае подходит депутат парламента Михаил Стальнухин. Именно к нему за помощью и обратилась Кадри Симсон.

”Я обратилась за помощью в решении этого вопроса к опытному политику, депутату Рийгикогу Михаилу Стальнухину, так как ко всему прочему у него за плечами большой опыт руководства местным самоуправлением. Стальнухин был избран в парламент именно в этом избирательно округе, он прекрасно знаком с происходящими процессами в Ида-Вирумаа и хорошо знает местных руководителей. Именно поэтому он сможет выступить примирителем и найдет способ, как урегулировать эту ситуацию.” — сказала министр Кадри Симсон.

По словам Симсон, чтобы претворить проект по строительству и развитию велодорожек необходимо, чтобы все заинтересованные в этом самоуправления — волость Вайвара, города Нарва и Нарва-Йыэсуу — приложили совместные усилия и были готовы к сотрудничеству. Для этого необходимо их согласия как на проектирование пешеходных и велодорожек, так и на строительство, ремонт и последующие обязательства для поддержания инфраструктуры в должном состоянии.

”Мне кажется, что самым продуктивным решением могло бы быть заключение административного договора, согласно которому волость Вайвара передала бы полномочия городской управе Нарвы по проектированию и строительству пешеходных и велодорожек на территории Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Тырвайыэ и Пеэтерристи. Кроме того, власти Нарвы ходатайствовали у волости Вайвара о передачи земель, необходимых под строительство дорожек, в муниципальное пользование города Нарва. Я считаю, что компетентный примиритель в лице Михаила Стальнухина сможет найти выход из сложившейся тупиковой ситуации и точка в этом вопросе, наконец-то, будет поставлена.” — добавила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.