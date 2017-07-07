Силлямяэский порт не спускает паруса оптимизма

Хотя политический климат в отношениях Эстонии и России сегодня скверный, Силламяэский порт, являющийся эстонско-российским частным предприятием, всё-таки продолжает некоторые инвестиции в своё развитие и надеется на лучшее, правда, когда оно наступит — здесь не знают.

Частью череды праздничных мероприятий по случаю 60-летия Силламяэ стала и встреча порта со своими партнёрами и друзьями, которая, уже по традиции, прошла на вершине огромного зелёного холма у моря, в который после закрытия превратилось некогда пугающее озеро отходов силламяэского завода.

Совладелец порта, крупный эстонский предприниматель Тийт Вяхи рассказал собравшимся, что к сегодняшнему дню им вместе с партнёрами вложено в строительство и развитие гавани уже порядка полумиллиарда евро и инвестиции продолжаются даже сейчас, несмотря на известные общеполитические сложности. Так, в прошлом году было закончено строительство комплекса складов для сыпучих грузов, способного вместить около 250 тысяч тонн, при продолжении строительства складское хозяйство двинется уже в сторону непосредственно причалов. Туда же сейчас прокладывается и железная дорога: до сих пор пути находились на некотором удалении от берега и выше береговой линии, новая же ветка спускается вниз. Она будет готова в следующем году.



Транзит — 75 процентов

В беседе с ”ИП” Тийт Вяхи подтвердил, что если бы эстонско-российские отношения были нормальными, грузов в порту сегодня было бы раза в два больше и если ранее доля транзитных товаров в гавани составляла 90 процентов, то нынче — порядка 75-ти. По словам Вяхи, с грузовладельцами, партнёрами и хозяевами использующих портовую территорию терминалов всё-таки удалось наладить такие отношения, при которых поезда с грузами продолжают идти. Увеличиваются и потоки эстонских товаров — например, уже два года через порт переваливается местное зерно.

Силпорт подавал своё предложение по использованию портовой инфраструктуры и строителям второй очереди российского газопровода ”Северный поток”, которая, по-видимому, возьмёт старт совсем недалеко отсюда — в Кингисеппском районе. Однако партнёром строителей газовой трубы вновь станет порт Котка, чему коткасцы очень рады, отметил предприниматель.

”ИП” поинтересовался, не планируют ли российские совладельцы Силпорта — Андрей Катков и Евгений Малов — избавляться от своей доли в общем предприятии. Тийт Вяхи это опроверг.

- Что дела в порту могли бы быть лучше, будь другим политический климат, мы обсуждаем. Но мы сегодня справляемся и не думаем о ликвидации или продаже своих инвестиций, мы уверены, что этот политический климат нормализуется.

Когда нормализуется?

- Десятилетие назад, когда мы начинали порт, мой политический ”нос” не предвидел такой ерундовой ситуации, какая сегодня есть. Я был оптимистом и сегодня оптимист. Но поскольку один раз я ”дал маху” /с политическим предвидением/, то сейчас скажу — нормализуется, но когда — не отвечу, — сказал Вяхи.

В том, что бизнес может и должен строить мосты, а не оставаться заложником политической конъюнктуры, убеждён и посол России Александр Петров, также участвовавший в юбилейном мероприятии в порту. На вопрос ”ИП”, помогала ли российская дипмиссия Силламяэскому порту в налаживании каких-то бизнес-контактов на международном уровне, посол ответил, что, в принципе, посольство содействует развитию таких связей, но портовики Силламяэ в этом смысле — сильные и самостоятельные люди.

Помочь — это не мешать

Тийт Вяхи отметил, что желание, чтобы кто-то дал денег — вещь очень распространённая, однако Силпорт был построен без госбюджетных и европейских денег (если не считать санации соседнего с портом хранилища отходов и парковки для транзитных грузовиков), на частные капиталы и банковские займы. В этом свете бизнесмен оценивает понятие ”помощь со стороны органов власти” трезво: достаточно, если те не мешают и чётко исполняют свои задачи по рассмотрению проектов и обеспечивают законную процедуру нужных согласований. Городу-юбиляру как партнёру от Вяхи досталась похвала:

- Силламяэ — самый чистый от коррупции город Эстонии, в Силламяэ коррупции нет и о ней не говорят, — отметил он в своей маленькой речи на торжестве.

”Инфопрессу” совладелец порта и один из инициаторов нашумевшего год назад письма нескольких ”тузов” бизнеса с предложением объединить Силламяэ, Вайвара и Нарва-Йыэсуу добавил, что видел в таком объединении преимущества, но если сегодня решено ”город свежих ветров” оставить самостоятельным, то он такое решение акцептирует, однако если в дальнейшем появится следующая возможность объединения, то он её поддержит.



”Если реализуется пять процентов намерений…”

В перечне грузов, потоки которых сейчас движутся через Силпорт, — ”нефтянка” и химия, зерно и удобрения, древесина и щебень, сланцевое масло и контейнеры, перечислил член правления ”Силламяэ садам” Маргус Вяхи. Стадию экооценки проходят проекты расширения двух химических терминалов — ”Еврохим” и ”BCT”. По-прежнему горит включённый портом для инвесторов ”зелёный свет” строительству на портовой площадке нефтеперерабатывающего завода, где слово теперь — за самим инвестором.

- Другие новые грузы? Разговоры идут об очень разных грузах, список тех, кто приходит к нам и интересуется возможностями порта, очень длинный, но пока чего-то более конкретного нет, — сказал Маргус Вяхи, добавив, что если из предварительного интереса до реализации доходят хотя бы 5 процентов, это уже хороший результат.

Силпорт надеется и на судовую компанию, которая возобновила бы с силламяэских причалов также пассажирское сообщение с Финляндией или с Финляндией и Россией.

- Мы работаем и с российскими, и с казахскими, и с белорусскими, и с китайскими, и с европейскими компаниями, и иначе нельзя, ведь мы лишь одно звено в длинном мировом торговом пути, — подчеркнул представитель портового руководства.