Силламяэское предприятие редкоземельных металлов NPM Silmet оправилось от последствий прошлогоднего пожара

Пожар в одном из зданий фабрики редкоземельных металлов в Molycorp Silmet, который произошёл 9 июня 2015 года, нанёс немалый ущерб производству и заставил несколько откорректировать планы: утраченное требовалось восстановить. Прошло чуть более двух лет, и фабрика, а значит и всё предприятие, которое с недавних пор носит название ”NPM Silmet OÜ", оправились от пожара, сообщает ”Силламяэский весник”.

О пожаре теперь напоминает только фундамент сгоревшего здания. А рядом с ним, в здании, которое в советское время значилось под номером 51, теперь открылась линия по переработке металлизированного сырья.

По словам руководителя ”NPM Silmet OÜ” Сигне Каск и директора фабрики редкоземельных металлов Александра Быстряка, новая линия позволит восстановить ”до пожарный” объём производства.

В течение двух лет предприятие работало не ”на полную катушку”.

”В это время мы пытались найти вариант восстановления феррониобия и в конечном итоге выбрали практически ту же технологию, которая была, улучшив технические наработки и учтя ранее приобретённый нами опыт. Мы минимизировали всевозможные риски переработки этого сырья, главный из которых — взрывоопасная смесь, образующаяся при контакте водорода, выделяющегося при растворении сплава в плавиковой кислоте, с воздухом. Выводы специалистов о причине пожара прямо не указывали, что он был связан с использованием этой технологии, но мы всё-таки попытались обезопасить процесс. Уделили также большое внимание улучшению системы газоочистки. То есть процесс переработки сырья стал более совершенным. Этот проект для нас был очень важен, так как при проектировании узла переработки как минерального сырья два года назад, так и узла переработки феррониобия мы заложили рост объёмов. За эти два года мы поработали над тем, чтобы могли перерабатывать весь спектр сырья тантал-ниобия. Главной задачей для нас было восстановление доверия наших клиентов. Думаю, что в ближайшее время мы с этой задачей справимся”, — говорит Александр Быстряк.

Одним словом, процесс восстановлен, но в улушенном виде. Установлено много нового оборудования, в помещениях чисто, производство более автоматизировано, весь процесс можно наблюдать на мониторах. Реализация проекта вылилась в сумму в 2,3 миллиона евро.

По словам Сигне Каск, ситуация на рынках, связанная с такими секторами, как редкометалльная и редкоземельная продукция, сейчас благоприятная. На церемонии открытия восстановленного производства, состоявшейся на прошлой неделе, она говорила, что ещё пять лет назад ”Силмет” был назван самым лучшим экспортёром года в Эстонии. Потом были на самые хорошие времена, к тому же пожар усугубил ситуацию.

”Но лучше всего люди работают в условиях кризиса. Мы доказали это и за короткое время построили новую линию, начали очень качественно обслуживать наших клиентов и готовы работать на том уровне, на который способны. С сегодняшнего дня мы будем жить в новом ритме”, — сказала г-жа Каск. А говоря про новый ритм, продемонстрировала барабанные палочки, которые ей преподнесли в подарок по случаю открытия восстановленной линии. Кто помнит свои пионерские годы, тот наверняка знает, что под барабанную дробь шагалось веселее и в ногу.