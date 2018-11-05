Силламяэское ”правительство” стало меньше: теперь там два вице-мэра вместо трех
Силламяэское горсобрание утвердило новую структуру городской управы, в которой теперь будут два вице-мэра вместо трёх.
Силламяэское горсобрание утвердило новую структуру городской управы, в которой теперь будут два вице-мэра вместо трёх.
Если раньше в ”правительство” города входили мэр, вице-мэр по делам хозяйства и развития, вице-мэр по финансам и вице-мэр по вопросам культуры, образования, спорта и социальным, то сейчас у градоначальника останутся только два заместителя, а должности вице-мэра по культуре и социальным делам больше нет. Место внештатного члена управы — сейчас его занимает представитель Силпорта Андрей Биров — сохранилось.
Должность вице-мэра Силламяэ по культуре и образованию ранее занимала Ээви Паасмяэ. Нынче в конце июня Паасмяэ стала замещающим парламентарием вместо однопартийца-центриста Мартина Репинского, ставшего мэром Йыхви. До этого один раз она уже замещала его в Рийгикогу — две недели в конце 2016 года, когда Репинский становился министром сельской жизни, но после его отставки Паасмяэ тогда вернулась в силламяэское самоуправление.
- Сейчас Ээви ушла в Рийгикогу, и мы долго думали, как нам быть в этой ситуации, даже с некоторыми возможными кандидатами на пост вице-мэра говорили, — рассказал мэр Силламяэ Тынис Калберг. — Пришли к выводу: чтобы быть конкурентоспособными с зарплатами чиновников, надо найти внутренние резервы, а также попробовать несколько иную схему управления.
Иначе говоря, высвобождающийся фонд зарплаты вице-мэра позволит немного повысить зарплату другим работникам мэрии. По словам Калберга, в первую очередь речь идёт о сферах культуры, образования и социальной, но также коснётся и других, и частично повышение окладов уже произошло с октября, частично — будет с нового года.
- Оклад вице-мэра — две тысячи, всем сделать высокие зарплаты за этот счёт невозможно, — признал Калберг.
Отделы образования и культуры, а также социальный теперь будут в Силламяэ подчинены напрямую мэру. Эти области сейчас нуждаются в большем внимании, сказал Калберг, приведя в пример намечаемые изменения в сети основных школ.
Будет ли город восстанавливать должность третьего вице-мэра, если Паасмяэ вдруг снова вернётся на муниципальный уровень? На это мэр ответил, что управленческая структура не должна быть окаменевшей и он не исключает, что в будущем может снова появиться нужда в вице-мэре для социально-культурной сферы, но ”это ни в коем случае нельзя связывать с каким-то конкретным человеком”.
За последние четыре года штатное расписание мэрии уже сократилось на несколько единиц, напомнил собеседник.
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