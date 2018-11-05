Силламяэское ”правительство” стало меньше: теперь там два вице-мэра вместо трех

Если раньше в ”правительство” города входили мэр, вице-мэр по делам хозяйства и развития, вице-мэр по финансам и вице-мэр по вопросам культуры, образования, спорта и социальным, то сейчас у градоначальника останутся только два заместителя, а должности вице-мэра по культуре и социальным делам больше нет. Место внештатного члена управы — сейчас его занимает представитель Силпорта Андрей Биров — сохранилось.

Должность вице-мэра Силламяэ по культуре и образованию ранее занимала Ээви Паасмяэ. Нынче в конце июня Паасмяэ стала замещающим парламентарием вместо однопартийца-центриста Мартина Репинского, ставшего мэром Йыхви. До этого один раз она уже замещала его в Рийгикогу — две недели в конце 2016 года, когда Репинский становился министром сельской жизни, но после его отставки Паасмяэ тогда вернулась в силламяэское самоуправление.

- Сейчас Ээви ушла в Рийгикогу, и мы долго думали, как нам быть в этой ситуации, даже с некоторыми возможными кандидатами на пост вице-мэра говорили, — рассказал мэр Силламяэ Тынис Калберг. — Пришли к выводу: чтобы быть конкурентоспособными с зарплатами чиновников, надо найти внутренние резервы, а также попробовать несколько иную схему управления.