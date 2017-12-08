Силламяэский завод ”Аквафор” планирует расшириться в три раза к концу 2018 года

Фирма ”Вестаква-Инвест”, которой принадлежат два действующих в Ида-Вирумаа завода по выпуску фильтров для воды с маркой ”Аквафор”, намерена построить рядом со своим предприятием в Силламяэ новый корпус, в результате чего общая площадь силламяэского ”Аквафора” значительно увеличится. С этим расширением будет связано и увеличение числа рабочих мест.

”Вестаква-Инвест” начал проектирование производственного корпуса логистического центра ”Аквафор” площадью 16,5 тысячи квадратных метров. Будущий объект соединят с существующим на улице Толстого корпусом ”Аквафора”, в котором 7 тысяч квадратных метров.

В новом здании разместят большой и современный логистический комплекс, что позволит освободить уже имеющееся здание от складских помещений и расширять там собственно производство фильтров как по количеству, так и по номенклатуре, подтвердил ”Инфопрессу” член правления ТОО ”Вестаква-Инвест” Валерий Лавров.

- При увеличении выпуска продукции в Силламяэ и выходе будущего комплекса на полную мощность, что потребует года два, новых рабочих мест здесь будет до сотни, — добавил он. Сейчас на производстве в Силламяэ заняты 110 человек.

Будущий силламяэский логистический центр предназначается для складирования и сырья, и продукции, и станет обслуживать в этом плане как силламяэское, так и нарвское производства ”Аквафора”. Тем более что силламяэский склад до сих пор был невелик, и для складирования приходится использовать также и площади сторонних организаций.

Вместе с тем, новостройка не изменит специфику заводов в Силламяэ и Нарве: первый продолжит выпуск модулей для фильтров-кувшинов, второй — всё так же будет специализироваться на более сложных фильтрах, в частности встраиваемых в водопровод.

Из Ида-Вирумаа продукция ”Вестаква-Инвест” расходится по всему миру. И планы расширения предприятие увязывает с планами соседнего силламяэского порта.

- Рассматриваем ситуацию комплексно. Если заработает на полную мощность контейнерный терминал Силпорта, мы будем постоянно использовать порт в отгрузках готовой продукции и в приёме сырья, — предвидит Лавров.

Проектируемый логистический центр ”Аквафора” займёт участок на улице Толстого, который фирма несколько лет назад уже приобрела в свою собственность. Это западная окраина города на левом берегу реки Сытке. Много десятилетий назад здесь был жилой район частных домиков — т.н. тринадцатый посёлок, сегодня от домиков и огородов практически ничего не осталось. По другую сторону улицы — уже промышленная зона. По словам Валерия Лаврова, детальная планировка, разработанная в интересах развития на этой территории ”Аквафора”, городом уже установлена, и теперь надо объединить полтора десятка отдельных грунтов и изменить их назначение с жилого на производственное. При благоприятном ходе событий новый корпус ”Аквафора” появится на этой земле в декабре следующего года.