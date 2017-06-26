Силламяэский рынок переедет на новое место

На месте силламяэского рынка собственником участка начато строительство торгового центра, поэтому рынок переместится на один из грунтов по соседству. Одновременно с этими переменами и город ввел в действие новый порядок уличной и рыночной торговли в Силламяэ.

Торговый центр площадью 3,5 тысячи квадратных метров, в котором разместится магазин одной из торговых сетей Эстонии — ”Максимаркет”, а также мелкие арендаторы, возводит собственник участка по Виру, 5, где до недавнего времени стоял рынок, — Aragats OÜ. Стройку рассчитывают завершить к весне следующего года, сказал ”ИП” в начале недели представитель фирмы Араик Карапетян.

- Рынок в новый торговый центр не вселится, он будет размещён на одном из соседних участков на бульваре Виру, также принадлежащих нашей фирме. Где именно — сейчас решается, — добавил он.

Павильончики для арендаторов рыночных площадей уже поставлены напротив бывшего рынка, а ныне стройплощадки. Это участок по Виру, 14, и вполне вероятно, что в конце концов рынок разместят именно там, однако пока Карапетян называет эти строения временным решением.

- Когда определимся с участком под рынок, построим на выбранной территории уже постоянные торговые места, отвечающие требованиям к организации рыночной торговли. Оборудуем в начале бульвара Виру и места для бабушек, продающих продукцию своих садов, — обещал предприниматель.

Строящийся торговый центр на Виру, 5, по словам Карапетяна, будет иметь две парковки общим объёмом порядка 80 мест — с северной и восточной сторон, а в архитектурном смысле будет достаточно простым, но всё же окрашенным в несколько цветов зданием.

Начало бульвара Виру в Силламяэ — это сегодня средоточие почти всех крупных торговых точек города. Если останется верна своим планам Maxima Eesti”, то в следующем году в этом же районе появится и её супермаркет.

Места не определили, но определили требованиям к ним



В связи со сменой адреса рынка город решил издать и новый порядок уличной и рыночной торговли, сказал газете мэр Силламяэ Тынис Калберг. Условия для этих двух видов торговли в документе определены отдельно.

- Одним из мест торговли всё равно останется рынок, где требования к торговому месту должны обеспечить собственники рынка. Что касается торговли уличной, то мы не стали, как предлагалось, заранее устанавливать места для неё, но определили требования к ним, — пояснил мэр.

Согласно этим требованиям, в частности, место для уличной торговли в Силламяэ не должно препятствовать дорожному движению, проведению городских мероприятий, должно подходить своим видом для окружающей среды, не нарушать благоустройства, не создавать, так сказать, соблазнов для вандалов, а после окончания торговли человек должен привести за собой территорию в порядок. Как и раньше, для уличной торговли необходимо приобрести в самоуправлении торговый билет, для чего предусмотрена своя процедура.

Сейчас возможности предоставить уличным торговцам переносные прилавки, как делалось раньше, у города нет, но, может быть, в будущем самоуправление такой инвентарь и сможет обеспечить, предположил Калберг.

При принятии нового порядка на прошлой неделе своё особое мнение на этот счёт высказал городской юрист Денис Ишкин, считающий, что, по закону, самоуправление вправе определять только порядок делопроизводства, а не условия для торговой деятельности на улицах и рынках. Мэр придерживается иного мнения: выдвигать условия самоуправление в данном случае может, поскольку должно регулировать использование публичного пространства и соблюдение общественного интереса.

Специалист горуправы Силламяэ Антон Макарьев подтвердил ”ИП”, что цены билета для уличной торговли в городе не изменились: 3 евро в день за малое торговое место и 6 — за место более 10-ти квадратных метров. Выдаётся их немного, поскольку в Силламяэ не так много и подходящих для уличной торговли мест. Проблема ”безбилетников” при этом тоже есть, но с ними стараются обходиться без штрафов.

- Если бабушка сможет продавать свой товар не с коробки и табуретки, а сделать полноценное торговое место — то почему бы и нет. Но насколько это целесообразно, если продавать свой урожай, а не реализовывать крупный товар? Думаю, в данном случае разумнее идти на рынок, там будут более хорошие условия, и это будет более организованно, — так видит Макарьев перспективы применения новых правил.