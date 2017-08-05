Силламяэский рыбацкий причал хотят развивать

С предложением о совместном приведении в порядок устья реки Сытке, где уже несколько десятилетий находится причал силламяэских рыбаков, обратился к властям Силламяэ руководитель рыболовецкой фирмы ”Тойла Ранд”. Фирма заинтересована создать рядом с причалом свою базу для перевалки улова, но говорит, что от благоустройства устья выиграют и рыбаки-соседи, а при благоприятном ходе дел и весь Силламяэ.

Сегодня ”Тойла Ранд” использует портовые мощности Тойла, но уже несколько лет ловит салаку также в районе Силламяэ, поэтому и заинтересована иметь место для выгрузки рыбы и в ”городе свежих ветров”. Место впадения Сытке в залив кажется в этом смысле очень привлекательным, однако сегодняшнее его состояние оставляет желать лучшего.

”Исторически устье Сытке было защищено молом… но его состояние в данный момент неудовлетворительно, и мол выход в море больше не защищает. Также необходимы очистка и углубление устья так, чтобы оно стало проходимым для рыбацких лодок и других маломерных судов. Углубление устья будет обслуживать и находящуюся здесь 30 лет гавань для маломерного флота. С обустройством рыбной гавани надо построить пристань… и подъезд для машин. На следующих этапах можно заняться гаражами для лодок и других судов, а также постройкой портового здания и рыбного рынка”, — говорится в письме члена правления ”Тойла Ранд” Вадима Иванова.

Это не все ”ступеньки” возможной ”лестницы в будущее”. На более поздних этапах, по мнению Иванова, можно будет реконструировать и пешеходный мостик через лодочный канал, ведущий в море, чтобы этот приморский уголок стал удобнее для прогулок, а когда-то, возможно, даже начать развивать в парке рядом с рыбным портом новый жилой район.

Фирма также обещает, что если придёт в Силламяэ, то горожане смогут покупать часть её свежего улова прямо на причале.

Что ждёт силламяэских рыбаков?

В комментарии для ”Инфопресса” Вадим Иванов подтвердил, что обозначенные в письме в управу планы имеют вариант-минимум и вариант-максимум.

- Первым этапом я вижу восстановление мола и прочистку, углубление реки. Это, так сказать, ”хребет”, на который потом нарастёт и ”мясо”. Названные шаги дадут второе дыхание этому причалу, возможно, и новые мысли появятся. Остальные этапы можно будет пройти через три-пять лет.

Газета поинтересовалась двумя принципиальными в данном случае моментами: надо ли бояться потенциального появления в устье Сытке базы рыболовецкой фирмы рыбакам-”аборигенам” с нынешнего причала и как Иванов видит решение вопросов о финансировании возможных гидростроительных работ и о принадлежности земли в районе пристани?

Руководитель ”Тойла Ранд” подчеркнул, что свою инфраструктуру фирма хочет создать рядом с имеющимся рыбацким НКО, то есть на его территорию она не залезет и рыбакам бояться нечего, напротив, те ”только приветствовали бы” решение давно мучающей их проблемы с молом и дноуглублением. В смысле улова ”Тойла Ранд” рыбакам тоже не конкурент, так как, по словам Иванова, промышляет иную рыбу, чем они. Фирма обещает городу 4-6 рабочих мест, в том числе готовы воспользоваться этой возможностью и несколько силламяэских рыбаков.

В финансировании основной расчёт Иванова — на деньги из различных фондов, опыт работы с которыми у него есть.

- Мы готовы, конечно, тоже что-то инвестировать, раз мы заинтересованы, но всё равно без фондов такой объём работы не сделать, — сказал предприниматель, добавив, что для осуществления задуманного лучше всего, если бы земля под причалом была муниципальной, а по факту она государственная и смена статуса может быть делом нелёгким.

Вадим Иванов заверил, что, с точки зрения бизнеса, хочет создать в Силламяэ, прежде всего, место, где с его сравнительно крупных рыболовецких судов можно будет сгружать улов на машины и увозить, и не планирует строить здесь ни целый собственный порт, ни мощности по переработке.

- Моё видение — строить (рыбный рынок и т.п.) должен всё-таки город. Это должно быть муниципальной собственностью, которую город может сдавать в аренду. Я готов помочь в поисках фондов и участвовать там в каких-то долях.

Один из рыбаков с нынешнего силламяэского причала, попросивший не называть в газете его имя, подтвердил ”ИП”, что из общения с Вадимом Ивановым понял — приход рыболовецкой фирмы будущему рыбаков не угрожает, а если предприниматель и вправду сможет организовать восстановление мола и очистку русла, то рыбаки это приветствуют и готовы к объединению усилий. Сейчас причалом пользуются человек 20, из которых часть, правда, ко всяким реновациям равнодушна, но приведение устья в порядок может рыбацкие ряды даже увеличить, полагает собеседник. А вот городская власть, по его мнению, на очистку устья реки внимания обращает мало — не то, что в некоторых других приморских городках.

”Хорошо вписывается в наши планы”

Руководитель ”Тойла Ранд” надеется, что планы создать базу в Силламяэ реализуются в течение года-двух. Пока же горуправа должна ответить Иванову на его вопрос о том, какие шаги (планировки, экспертизы, разрешения и прочее) могут быть дальше предприняты, и подготовка такого ответа, по словам мэра Тыниса Калберга, не займёт больше месяца.

- Предварительно могу сказать, что его план совпадает с нашей общей планировкой и нашими намерениями, то есть хорошо вписывается в городские планы, — прокомментировал градоначальник. Причал для рыбаков город намерен сохранять и развивать.

Мэр добавил, что без решения горсобрания не может давать обещаний насчёт какого-либо финансового вклада самоуправления в будущий проект, также нужно ещё проработать и варианты решения вопроса земельного.

- А рыбакам мы всё-таки немножко помогаем, чистим реку, хоть нигде и не сказано, что это наша обязанность, — возразил мэр на критику. По его словам, приравнивать очистку реки, например, к обязательной очистке самоуправлением городских улиц неправильно, поскольку улицами пользуются все, а устьем реки — несколько человек, которые и должны в первую очередь заботиться о своём причале.

Променад, похоже, будет

Рыбацкий причал, будут его реконструировать или нет, находится в той береговой зоне Силламяэ, за обустройство которой город последнее время вообще принялся довольно рьяно. В самом разгаре реализация проекта обновления приморского бульвара Мере. Подано в Фонд содействия предпринимательству и ходатайство о поддержке строительства вдоль береговой линии пешеходной зоны — променада. На этой неделе стало известно, что фонд это ходатайство принципиально удовлетворил.

При выполнении ряда дополнительных условий город получит от фонда на строительство променада до 2,319 миллиона евро и должен будет добавить к этой сумме, как минимум, около 409,2 тысячи евро на работы, входящие в проект, и ещё порядка 600 тысяч — на работы сопутствующие. Строить променад будут в промежутке 2018-2020 годов, предполагает мэр.