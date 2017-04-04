Силламяэский променад: пока в тумане, но черты становятся конкретнее

Одним из вопросов в повестке дня вчерашнего заседания городского ”парламента” Силламяэ значилось одобрение подачи ходатайства о внешнем финансировании проекта ”Строительство в Силламяэ прибрежного променада”. Если около года назад имелось только общее эскизное видение будущего объекта, то сейчас есть и предварительный технический проект, полная реализация которого сулит Силламяэ появление действительной туристической ”изюминки”.

Планируемый променад — не что иное, как облагораживание и превращение в зону прогулок и отдыха вместе с соответствующей инфраструктурой развлечений части ныне не обустроенного берега Нарвского залива в черте приморского городка. В целом, силламяэские власти мечтают о променаде вдоль всей более чем 2,5-километровой береговой полосы в городской черте, но сейчас, на первом этапе, подготовили документы для строительства променада между пассажирским терминалом Силпорта и выходом к морю парадного бульвара Мере, который уже начали реконструировать.

- В пользу этого отрезка говорят несколько доводов. Думаю, недалёк тот час, когда пассажирский порт заработает, и тогда прибывающие в город столкнутся с тем, что им надо будет как-то попадать в городские кварталы, где-то перекусить. Во-вторых, первый этап променада пройдёт параллельно ”сталинским” кварталам города, считающимся нашей достопримечательностью. В-третьих, сама природа даёт нам подсказку: в этом районе берег, где пройдёт променад, лежит узкой полосой между заливом и параллельно протекающей рекой Сытке. Наконец, этот берег ранее уже был подготовлен для дальнейшего благоустройства — отсюда убрали старые трассы, — перечислил преимущества главный архитектор Силламяэ Владимир Шурмин.

Хотя излюбленными местами приморских прогулок силламяэсцев остаются так называемые ”боры” — лесные массивы в восточной части города, а местный пляж находится в середине города, западный участок берега под будущий променад нельзя назвать пустынным и забытым, здесь тоже можно встретить и гуляющих, и купающихся.

Мосты и корчма

Разработанный по заказу города фирмой ”Селектор проект” предпроект променада пестрит названиями разных объектов, которые предполагается установить на протяжении примерно 600-метровой пешеходной зоны.

В самой западной части, рядом с портом, променад начнётся с парковки, скейт-парка, который может превращаться также в баскетбольную площадку или каток, места для установки теннисных столов. Далее в восточную сторону на нём планируются небольшая башня для осмотра залива и окрестностей, площадки для гамаков, проведения пикников, приготовления гриля, детских игр. В месте пересечения променада и выхода к морю бульвара Мере задумана площадка с фонтанчиками, скульптурами и, может быть, маяком.

В этом районе города, по задумкам властей и проектировщиков, могут появиться также павильон для музейных экспозиций, приморское кафе и даже мобильная сауна. Кафе не возражали бы назвать ”корчмой ”Тор Брюгген” — так, по легенде, называлось заведение начала XVI века на месте нынешнего ”города свежих ветров”.

”Невских набережных”, целиком одетых в камень, на силламяэском променаде не будет, подтвердил Шурмин, отметив, что от пешеходно-велосипедной дорожки до кромки залива берег будет спускаться ступенчато. Местами эти ”амфитеатры” могут использоваться и для массовых культурных мероприятий. Не останется этот район и без раздевалок, туалетов и места для береговых спасателей.

- Променад даст возможность осуществить и задумку об установке памятных знаков в честь знаменитых людей, в разные годы связанных с силламяэскими местами, — добавил архитектор, напомнив, что в городе витает идея, например, памятной скамьи в честь физиолога Ивана Павлова.

Интересной деталью променада могут стать и четыре пешеходных моста, которые перекинут из городских кварталов на променад через речку Сытке.

Придут ли бизнесмены?

Мэр города Тынис Калберг сказал ”ИП”, что город намерен создать на променаде условия для предпринимателей под торговлю, прокат и т.п., но если случится, что никто не захочет сразу открывать тут свой бизнес, самоуправление кое-что в этом плане может организовать и само. Например, создать некую услугу для туристов с помощью городского музея или поставить аттракционы. Впрочем, по словам мэра, предварительно ряд бизнесменов идею променада официально поддержали, каковая поддержка может стать дополнительным аргументом при ходатайстве о фондовых субсидиях.

Проект силламяэского морского променада планируется подать в ”Программу по укреплению конкурентоспособности регионов” к 10 апреля. Общая стоимость создания первой очереди променада — около 3,3 млн. евро, из которых в случае положительного решения по проекту фонд регионального развития ЕС предоставит 85 процентов. Собственный вклад Силламяэ тогда будет разделён на четыре года, из которых в 2019 и 2020-м придётся вложить больше всего — по 241 тысяче евро. Морской променад Силламяэ находится в списке приоритетных проектов уезда на восьмом месте.