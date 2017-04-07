Силламяэский порт надеется, что государство даст 5 млн евро на новый пассажирский терминал

На Днях предпринимательства, проходящих в Силламяэ с 5 по 7 апреля, директор по маркетингу Силламяэского порта Андрей Биров рассказал о перспективах восстановления пассажирских перевозок между Силламяэ и финским портом Котка.

По его словам, сейчас возможность реализации такого проекта зависит, прежде всего, от развития инфраструктуры порта. Необходимо построить новый пассажирский терминал, так как имеющийся находится внутри так называемой ”свободной зоны”, в которой в частности осуществляется хранение грузов, следующих транзитом через Эстонию без уплаты налогов и пошлин.

Порт планирует строительство пассажирского терминала, отвечающего всем требованиям Евросоюза, на границе с будущим причалом для малых судов, к которому будет вести променад, существующий пока только в виде проекта.

В 2006-2007 годах компания Narva Line, дочернее предприятие Saaremaa Laevakompanii, осуществляла пассажирские перевозки на линии Силламяэ-Котка. Narva Line отказалась от этого проекта по причине невысокой рентабельности, обусловленной тем, что время движения парома было слишком продолжительным (6 часов в одну сторону и 9 — в другую), а надежды сократить его на 2 часа в 2007 году после Бронзовой ночи были разрушены. Открывая линию, компания рассчитывала на то, что парому Vironia все-таки позволят ходить из Силламяэ в Котка по прямому маршруту — через российские территориальные воды вблизи острова Суурсаар (Гогланд).

В настоящее время эстонско-российская компания ULS Global осуществляет паромное сообщение между Силламяэским портом и портом Усть-Луга, перевозит автопоезда, автобусы, легковые автомобили, получив разрешение на прохождение мимо острова Суурсаар, и Андрей Биров полагает, что будущий оператор пассажирской линии Силламяэ-Котка также сможет решить задачу сокращения маршрута. ”Конечно, это вопрос межгосударственного уровня, вопрос взаимопонимания между политиками, и есть основания полагать, что оно будет достигнуто”, — говорит Биров.

По его словам, нынешняя государственная коалиция (центристы, соцдемы и представители IRL) в отличие от предыдущей уже дала понять, что проблемы и развитие Силламяэского порта важны для нее.

Стоимость строительства пассажирского терминала составит ориентировочно 10 миллионов евро и 5 из них порт надеется получить от государства. Биров отмечает, что этот проект очень важен для развития Ида-Вирумаа, туристической сферы региона и не только для нее.

Он уверен, что налаженный пассажиропоток на линии Силламяэ-Котка будет гораздо более сильным толчком для развития уезда, чем, например, строительство Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности. Андрей Биров рассказывает, что возможностями для пассажирских перевозок в Силламяэском порту интересовались многие паромные операторы, в частности Viking Line и Tallink.

Если перевозка грузов не приносит тех доходов, на которые рассчитывали собственники порта до резкого сокращения транзитных потоков, может быть, это как раз причина, чтобы начать зарабатывать на пассажирских перевозках, самим вложившись в инфраструктуру?

”Опыт 2006-2007 годов показал, что это перспективное направление с точки зрения бизнеса, но вложения в развитие соответствующей инфраструктуры будут окупаться очень долго”, — говорит Андрей Биров.

По его словам собственники порта уже вложили в его в развитие около 500 миллионов евро, причем значительная доля инвестиций сделана за счет кредитов, по которым надо платить проценты.

”В целом ситуация такая, что для собственников строительство пассажирского терминала на сегодняшний день возможно только при финансовом участии государства”, — сообщает Биров, указывая на то, что от ЕС поддержку на развитие частного порта не получить.

Предприниматель Ойва Похьяранта, представляющий в Эстонии финскую компанию Heino Tours и являющийся совладельцем одноименной эстонской фирмы, говорит, что уже сегодня они могли бы обеспечить до 80 процентов пассажиропотока, если бы паром ходил между Силламяэ и Котка три раза в неделю. Планы у финской и эстонской туристических фирм наполеоновские — разработан туристический маршрут, соединяющий южную Италию и северную Норвегию и названный создателями ”Европейским туристическим маршрутом”. Занимающийся популяризацией маршрута Ойва Похьяранта сообщает, что проектом уже заинтересовались некоторые потенциальные партнеры, в том числе автобусные фирмы Lux Express и Onnibus, но пока не хватает важного звена: пассажирского сообщения между Силламяэ и Котка.