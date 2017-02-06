Силламяэский пивзавод выставлен на продажу

Самый известный ида-вируский производитель пива — Силламяэский пивзавод — уже несколько месяцев как выставлен на продажу. Предприятие, открывшееся в 1993 году, за это время несколько раз сменило собственника, но в качестве пива послаблений не делалось.

Объявление о продаже размещено на портале недвижимости City24.ee, запрашиваемая цена составляет почти 1,7 миллиона евро, пишет "Северное побережье". Одна из собственников Силламяэского пивзавода Юлия Обухова, которая отвечает по указанному в объявлении о продаже телефонному номеру, говорит, что пивзавод выставлен на продажу уже четыре месяца. Сейчас вторым собственником производства является Сергей Кульков. Обухова утверждает, что заинтересованные в покупке были, но кого-то не устраивает цена, кто-то ждет, когда появятся свободные деньги. Интерес проявляли даже из Китая, не говоря уж о России.

В позапрошлом году оборот ТОО ”Sillamäe Õllekoda” составил 134000 евро, убыток — 1844 евро. В то же время оборот дочернего предприятия ТОО ”Sillamäe Õlletehas” составил 293000 евро, а прибыль — 13000 евро. По словам Обуховой, в месяц производят до 20 тонн пива.