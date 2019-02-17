Силламяэский молодежный центр "Улей" приглашает на международный фестиваль барабанщиков
С 01.03- 02.03.2019 СМЦИ Улей проводит в городе Силламяэ международный фестиваль-конкурс исполнителей соло на барабанной установке, сообщается в пресс-релизе.
С 01.03- 02.03.2019 СМЦИ Улей проводит в городе Силламяэ международный фестиваль-конкурс исполнителей соло на барабанной установке, сообщается в пресс-релизе.
Данный проект — уникальное и значимое событие как в Ида-Вирумаа, так и в культурно-образовательной жизни Эстонии в целом. С 2011 года в Силламяэском молодёжном центре ”Улей” работает кружок по игре на ударных инструментах, участники которого привлекают внимание своей игрой на барабанах, выступая на городских мероприятиях во главе колонн шествий, на соревнованиях и фестивалях.
В 2019 году международный фестиваль будет проводится в юбилейный пятый раз, а участие в нём примут именитые музыканты и барабанщики как из Эстонии, так и из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии.
В рамках проекта фестиваля "Trummaania" будут проводиться мастер-классы от именитых и опытных барабанщиков, сам открытый конкурс-фестиваль, а также пройдёт концерт ансамбля ударных инструментов из Санкт-Петербурга "Marimba mix”.
Проведение проекта поддерживают известные в Эстонии и за рубежом музыканты: Айвар Васильев, ведущий эстонский музыкант, преподаватель Таллиннской Музыкальной школы имени Георга Отса по ритмическому обучению и специальности, Танэль Рубен — аккордеонист, контрабасист, ведущий эстонский барабанщик, педагог Вильяндиской академии культуры Тартуского Университета, Тоомас Рулл — ведущий эстонский музыкант, преподаватель Таллиннской Музыкальной школы имени Георга Отса по ритмическому обучению и специальности, Иван Авалиан — один из самых востребованных барабанщиков Москвы, доцент Российскойакадемии музыки имени Гнесеных, Данил Прокопьев — барабанщик группы Markscheider Kunst. Перкуссионист в Tresmuchachos & Companieros, Ska Jazz Review. основавший в Питере барабанно-перкуссионную школу SPb Percussion Club и соучредивший первый в России барабанно-перкуссионный журнал Community.
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