Силламяэский молодежный центр "Улей" приглашает на международный фестиваль барабанщиков

Данный проект — уникальное и значимое событие как в Ида-Вирумаа, так и в культурно-образовательной жизни Эстонии в целом. С 2011 года в Силламяэском молодёжном центре ”Улей” работает кружок по игре на ударных инструментах, участники которого привлекают внимание своей игрой на барабанах, выступая на городских мероприятиях во главе колонн шествий, на соревнованиях и фестивалях.

В 2019 году международный фестиваль будет проводится в юбилейный пятый раз, а участие в нём примут именитые музыканты и барабанщики как из Эстонии, так и из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии.

В рамках проекта фестиваля "Trummaania" будут проводиться мастер-классы от именитых и опытных барабанщиков, сам открытый конкурс-фестиваль, а также пройдёт концерт ансамбля ударных инструментов из Санкт-Петербурга "Marimba mix”.