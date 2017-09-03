Силламяэский центр культуры жалуется на сырость

Руководство являющегося архитектурным памятником муниципального Центра культуры Силламяэ в начале августа обратилось к городским властям с просьбой разрешить отапливать здание и в летний период — ”достала” сырость в помещениях.

”В неотапливаемом здании высокая влажность, что заставляет ложно срабатывать системы противопожарной сигнализации и охраны. Вентиляция работает постоянно, но это не помогает ликвидации сырости. Кроме того, в доме деревянные двери, полы и мебель, которые от влажности разбухли. Двери закрываются и открываются с трудом. От чрезмерной влажности страдает и концертный рояль. В помещениях подвального этажа стоит сильный запах сырости”, — перечислила проблемы здания очага культуры директор центра Алевтина Ермакова, попросившая у горуправы разрешения на круглогодичное использование в ДК отопления.

На вопрос ”ИП” — была ли проблема сырости и в прошлые годы или это результат нынешнего дождливого лета — Ермакова ответила, что, в принципе, данная проблема чувствовалась всегда, но нынче действительно проявилась особенно. Здание, построенное семьдесят лет назад, имеет толстые стены, в нём бывает холодно, одним из источников сырости является подвал с бомбоубежищем.

- Вентиляция у нас новая, хорошая, но с сыростью она всё-таки не справляется. Я не специалист в этих делах, но мне думается, что кроме прогона воздуха надо ещё и поднимать температуру, подсушивать воздух. Может, у горуправы будут и другие идеи на этот счёт, — сказала Ермакова во вторник, добавив, что пока ответа от руководства муниципалитета не получила.

Она пояснила, что концертный рояль центра культуры в условиях повышенной влажности очень быстро расстраивается, а со стороны экстренных служб, приезжающих на ложные срабатывания сигнализации, есть акты, где сказано, что причиной сбоев является именно сырость, и рекомендации либо ставить более дорогие датчики, либо отапливать дом.

- Здание, конечно, не разваливается, но не хотелось бы, чтобы эти проблемы в нём копились, а хочется, чтобы дальше всё сохранялось в хорошем состоянии.

Заведующий отделом городского хозяйства Силламяэ Юрий Петренко сказал ”ИП”, что ознакомился с ситуацией на месте и проблем с влажностью не нашёл.

- Конкретных фактов нет. Двери у них закрываются нормально. В Центре культуры должны бы аргументировать своё ходатайство, хотя бы цифрами, — считает Петренко.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг во вторник подтвердил газете, что для решения вопроса надо разобраться, какими должны быть и какими фактически являются в ДК показатели температуры и влажности, а также какие условия содержания и эксплуатации конструкций и материалов оговорены в инструкциях и сертификатах, которые наверняка были оставлены строителем после недавней реновации культурного центра. Калберг вспомнил в этой связи, что такими инструкциями, например, сопровождалась установка нового пола в городском спортивном комплексе и этим указаниям там следуют. Всё это, по словам мэра, отдел городского хозяйства и должен выяснить.

Если станет понятно, что в культурном центре действительно надо снижать влажность, то это можно сделать двумя способами: или приобретать какие-то, более или менее сложные, устройства для поглощения избыточной влаги, или продлевать для здания отопительный сезон, сказал Калберг, отметив, что отопление является самой дорогой частью хозяйственных расходов.

В некоторых других муниципальных зданиях Силламяэ последнее время тоже были проблемы с влажностью, но там дело не касалось отопления, заверил мэр.