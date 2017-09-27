Силламяэские ”зеленые” требуют реальных мер по защите воздуха в городе

Во время публичного обсуждения отчёта экспертов о влиянии на окружающую среду планов построить на территории Силпорта аммиачный терминал фирмы ”Еврохим” местные экологи-общественники назвали отчёт ”сырым” и настаивали, чтобы эксперты прописали в обязывающем итоговом документе более чёткие меры по защите атмосферы. К этому подталкивают и недавние повышения содержания аммиака в силламяэском воздухе, найти источники которых существующая система не смогла.

Терминал по перевалке аммиака планирует построить в Силламяэском порту компания ”Еврохим”, у которой уже есть здесь терминал химических грузов. Будущий новый терминал предназначен для перегрузки на суда и отправки в Антверпен продукции с принадлежащего той же компании производства аммиака в Кингисеппе. Новый объект в порту будет готов, вероятно, в 2019 году, его мощность составит миллион тонн в год, и он даст сорок новых рабочих мест, сказал директор предприятия ”Еврохим Терминал Силламяэ” Алексей Горячев.

Принципиальное мнение проводивших ОВОС экспертов из фирмы ”Скепаст и Пухким” — новый аммиачный терминал при использовании наилучших возможных технологических решений, защитных мер и грамотной эксплуатации угрозы представлять не будет. Вместе с тем это, конечно, предприятие высокого класса потенциальной опасности, поэтому отчёт ОВОС сопровождался и анализом рисков. Согласно ему, наиболее значимым ЧП, могущим иметь место, была бы утечка аммиака в месте загрузки корабля: при большом объёме утечки и неблагоприятном ветре опасная зона может распространиться на 3,8 км и захватить город. Её вероятность эксперты увязали с интенсивностью погрузок и оценили как раз в десять лет. Следующее по степени серьёзности вероятное происшествие — утечка продукта на разгрузочной эстакаде или возгорание цистерны. Это ЧП названо ”событием со средней вероятностью и очень тяжёлыми последствиями”. В связи с анализом рисков ”Скепаст и Пухким” даёт предприятию ряд рекомендаций во избежание названных несчастных случаев.

”Зелёные” Силламяэ, в свою очередь, встретили отчёт рядом критических замечаний.

Так, на рекомендацию со стороны экспертов в том, чтобы терминал присоединился к системе управления качеством воздуха в порту, общественники отреагировали с удивлением: а разве такая система уже есть?! Председатель городской организации общества охраны природы Владимир Миротворцев считает, что фактически такой системы нет, работающая с 2014 года станция мониторинга воздуха — это лишь шаг в её направлении и нужны, по меньшей мере, ещё одна станция и система оперативного реагирования на превышения выбросов по типу диспетчерской для всех работающих с опасными грузами предприятий.

- Без этого мы не двинемся дальше. Объёмы перевалки через порт аммиака планируется увеличить в несколько раз (в работе находятся планы по расширению и второго аммиачного терминала. — прим. авт.), и если даже вероятность аварии низкая, то загрязнения воздуха — большая, — сказал Миротворцев, добавив, что общественники готовы апеллировать и к министерству.

Защитники природы также поставили под сомнение цифры отчёта ОВОС о будущей максимальной концентрации аммиака в воздухе с учётом работы нового терминала — критики полагают, что какие-то источники из уже имеющихся не учтены. Кстати, сходное замечание к отчёту поступило и от департамента окружающей среды, поэтому эксперты пообещали провести расчёты заново.

Марина Янссен из общественной группы ”Силламяэ — баланс экономического развития и окружающей среды” добавила, что экспертизу надо доработать, проанализировав влияние транспортировки аммиака на силламяэские садоводства, расположенные вдоль портовой железнодорожной ветки, на одноуровневое пересечение железной дороги и дороги в сторону сланцевых карьеров у станции Вайвара, не общесловно, а чётко решить вопросы совершенствования оповещения населения об авариях.

По мнению Янссен, приближается своего рода ”момент истины” — с появлением в порту новых объектов жители начинают задаваться вопросом, стоит ли жить рядом с такой ”русской рулеткой”, и не получится ли в итоге, что экономическое развитие будет, а люди, даже не выступая, просто молча покинут город? Эколог считает, что во избежание этого вся информация о текущем влиянии предприятий на среду должна быть максимально открытой, а население должно чувствовать, что его ”не держат за дураков”.

Член общества охраны природы Марина Боржицкая считает, что нынешний отчёт ОВОС сыроват и принимать его нельзя. Кроме названных выше причин, она отметила, что на этапе строительства терминала, вопреки оптимистичным прогнозам, наверняка будут взрывные работы и возникнет проблема с залегающим здесь радиоактивным диктионемовым сланцем. Также, по её мнению, ”Еврохиму” надо уже сегодня начинать готовить для будущего терминала кадры.

Алексей Горячев заверил, что взрывные работы не понадобятся, поскольку порт предоставляет под терминал уже подготовленную площадку, что же до кадров, то согласование соответствующей учебной программы для ПТУ возьмёт время и предприятию легче обучить людей самому, кроме того, рассматривается и возможность приглашать некоторых специалистов из Кингисеппа.

Член правления Силламяэского порта Маргус Вяхи рассказал, что порт по своей инициативе начал анализ всех рисков на портовой территории и по итогам этого анализа будет видно, какие дальнейшие шаги потребуются. Но уже ясно, что система оповещения горожан об утечках аммиака будет единой для всех предприятий, которые имеют дело с этим веществом. Также на действующую станцию мониторинга воздуха в Силламяэ добавлено оборудование по улавливанию сероводорода. Срок установки второй станции Вяхи не назвал, но подтвердил, что она обязательно появится. А вот вместо системы управления качеством воздуха с живым диспетчером руководитель порта предполагает создание системы, когда информация с датчиков и станции будет передаваться на терминалы, ведущие перевалку, в электронном виде.

Установку второй станции наблюдения за воздухом и включение терминала в систему оповещения населения выдвигает как условия для начала работы нового объекта и городская власть.