Силламяэская ТЭЦ собирается продавать жителям и электричество

Силламяэская теплоэлектростанция, до сих пор продававшая горожанам только тепло, намерена в недалеком будущем предложить им и электропакет, сказал на встрече во вторник с представителями квартирных товариществ и сообществ города новый руководитель предприятия Андрес Веске.

В принципе, для силламяэской станции это не новшество, но до сих пор на открывшемся несколько лет назад рынке электроэнергии она вела продажи не столь активно, а сейчас хотела бы открыть их прежде всего для жителей Силламяэ, но также и для других потребителей Эстонии, добавил Веске (на фото).

- Этой весной мы будем готовы выйти на рынок, а сейчас, можно сказать, тренируемся на своих работниках, которым предложили покупать электричество у нас. У нас будет биржевая цена плюс маленький маргинал.

Встреча актива товариществ и домов-сообществ собственников с приступившим к работе на ТЭЦ в октябре Андресом Веске, организованная при участии объединения квартирных собственников города, была уже второй за последние месяцы. Тепловая проблематика очень волнует председателей КТ и старших в домах. По некоторым из наболевших вопросов руководитель ТЭЦ смог сообщить людям весьма обнадеживающую информацию, некоторые задачи придется решать дольше, а в чем-то подходы товариществ и производителя тепла по-прежнему разнятся.

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Так, по-видимому, в следующем году в Силламяэ начнет решаться проблема принадлежности тепловых счетчиков в домах. В городе они в основном принадлежат самим домам, а не продавцу услуги, и жители сравнивают эту ситуацию с тем, как если бы они ходили в магазины с собственными весами.

По словам Веске, в 2018 году стартует процесс передачи счетчиков, их обслуживания и считывания данных в руки теплопроизводителя. Переход ответственности за измерительные приборы к предприятию, естественно, не будет бесплатным, и в будущем клиенту за эту услугу придется платить, предупредил руководитель, однако, например, ТЭЦ сможет дешевле организовывать регулярные поверки счетчиков.

- Я заинтересован, чтобы ТЭЦ взяла учет на себя, поскольку современный мир движется в направлении дистанционного считывания показателей, и хотелось бы видеть все потребление нашей сети в режиме онлайн.

Что касается качества теплоносителя, идущего в дома города, то у этой проблемы, по словам Веске, нет одного-единственного решения, но многое зависит от состояния магистральных трасс, которые ТЭЦ уже меняла и продолжит реконструировать. Руководитель также сказал, что, контролируя теплоноситель на выходе с ТЭЦ, предприятие отныне будет учитывать не только формальную температуру воздуха, но и влияние ветра, при котором, как известно, погода может казаться еще холоднее, чем она есть. Хорошим он назвал и предложение из зала о том, чтобы актуальные характеристики теплоносителя отражались на сайте ТЭЦ, — который он, кстати, вообще хочет обновить.

Отвечая на вопрос аудитории о том, почему после внедрения на силламяэской теплостанции биотоплива тепло не подешевело, Андрес Веске пояснил, что в случае Силламяэ ”старое” и ”новое” топливо — сланец и опилки — в цене существенно не различались.

Глава теплопредприятия согласился с председателями товариществ в том, что договорам между производителем и потребителями тепла в Силламяэ нужен ”апгрейд”, дал понять, что понимает желание КТ бороться за то, чтобы в этих договорах не было коллективной ответственности за должников, но подчеркнул, что заключать, как хотят многие, индивидуальные договоры ”ТЭЦ-квартира” все же не получится.

- Я не против вести расчеты с каждой квартирой по отдельности, но технически это невозможно, потому что каждый потребитель должен иметь свой счетчик.

Домовый актив Силламяэ и руководитель теплоэлектростанции достигли принципиальной договоренности о проведении для руководства товариществ и старших в домах-сообществах собственников обучения по вопросам обслуживания тепловых узлов. Веске обещал содействовать этому по линии эстонского союза производителей энергии и тепла, который возглавляет, а может, и силами самой ТЭЦ, хоть ”обучение и не наш бизнес”.

Содействовавшая организации встреч между объединением квартирных собственников Силламяэ и руководством теплопредприятия административный директор Силпорта Инна Назарова сказала в заключение мероприятия, что складывающийся диалог очень полезен, и предложила председателям и старшим домов сформулировать, какие вопросы для его продолжения они считают важными.