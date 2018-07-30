30.07.2018, 20:50

Силламяэская горуправа опровергает информацию о загрязнении моря сланцевым маслом


rus.delfi.ee
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Пляж в Силламяэ
Пляж в СилламяэFoto: syrex604

Вчера, 29 июля по местным социальным каналам прошла информация, что силламяэское предприятие стало виновником попадания в море сланцевого масла или сланцевых отходов, и поэтому купаться в море запрещено. Опубликовали это физические лица, которые якобы получили эту информацию от работников предприятия, сооющает Силламяэское горуправление.

По данным Силламяэского городского управления загрязнения нет, как нет и опасности для окружающей среды, и морская вода пригодна для купания.
На море надзор над окружающей средой осуществляет Инспекция окружающей среды. Вчера в инспекцию обращений в связи с загрязнением морской воды в районе города Силламяэ не поступало. Не было также и обращений в Силламяэское городское управление.

Если кто-либо обнаружит в море возможные признаки загрязнения, то следует позвонить по телефону 1313 — это инфотелефон Инспекции окружающей среды. . Инспекция может проверить информацию, провести контроль, на основании которого дать жителям официальную информацию. Силламяэское городское управление просит жителей города, отправляясь купаться в море, учитывать официальную информацию, обращать внимание на флаг, который на общественном пляже указывает, пригодны ли условия для купания.

Загрязнение сланцевым маслом видно сразу, так как масло будет находиться на поверхности воды, и расходиться пятном, обращает внимание горуправа Если кто-либо обнаружит такое загрязнение, то купаться там нельзя, а нужно сообщить по телефону 1313 — только после этого может быть дана публичная и официальная информация о загрязнении и возможностях купаться.

Власти Силламяэ обращают внимание, что в отношении общественных мест для купания установлен ряд требований, и в числе прочего Силламяэское городское управление периодически заказывает анализ воды. Согласно анализам воды, взятым на общественном пляже, эта вода всегда была пригодна для купания.

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