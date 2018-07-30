Силламяэская горуправа опровергает информацию о загрязнении моря сланцевым маслом

Вчера, 29 июля по местным социальным каналам прошла информация, что силламяэское предприятие стало виновником попадания в море сланцевого масла или сланцевых отходов, и поэтому купаться в море запрещено. Опубликовали это физические лица, которые якобы получили эту информацию от работников предприятия, сооющает Силламяэское горуправление.

По данным Силламяэского городского управления загрязнения нет, как нет и опасности для окружающей среды, и морская вода пригодна для купания.

На море надзор над окружающей средой осуществляет Инспекция окружающей среды. Вчера в инспекцию обращений в связи с загрязнением морской воды в районе города Силламяэ не поступало. Не было также и обращений в Силламяэское городское управление.

Если кто-либо обнаружит в море возможные признаки загрязнения, то следует позвонить по телефону 1313 — это инфотелефон Инспекции окружающей среды. . Инспекция может проверить информацию, провести контроль, на основании которого дать жителям официальную информацию. Силламяэское городское управление просит жителей города, отправляясь купаться в море, учитывать официальную информацию, обращать внимание на флаг, который на общественном пляже указывает, пригодны ли условия для купания.