11.10.2018, 15:15

Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более


Алексей Старков
Алексей Старков
 
EST 2
Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более
Алексей Старков

Предусмотреть в городском бюджете следующего года повышение заработной платы специалистам библиотечного дела до средней «отраслевой» по Эстонии - с таким предложением в середине сентября вышел к властям Силламяэ совет городской библиотеки. В противном случае городскому книгохранилищу грозит кадровая проблема.

«Совет находит, что квалифицированный труд библиотекарей должен оплачиваться выше, чем неквалифицированный. Профессиональные требования к библиотекарю высоки... За последние годы с целью увеличения зарплаты в библиотеке были сокращены 2,5 ставки, но существенной прибавки это не принесло, поскольку оклады сокращённых работников немногим отличались от минимальной заработной платы», - говорится в обращении, подписанном председателем совета Натальей Мороховой.

Документ приводит данные по зарплатам рядовых библиотекарей более чем в полутора десятках регионов Эстонии.

Например, в Таллинне у специалистов с высшим образованием в текущем году она равняется 1150 евро и выросла на 22 процента, а у библиотекарей со средним специальным образованием - 845 евро и рост составил 7,6 процента, близкие показатели также в Пыльтсамаа и на Сааремаа; в Нарве зарплаты, соответственно, 728 евро (+20,5 процента) и 674 евро (+17,2 процента), в Йыхви - 886 евро (+16,3 процента) и 800 евро (+17,6 процента). В Силламяэ же рядовой библиотекарь с высшим образованием получает всего 573 евро, а со средним специальным - 550, и за год эти зарплаты стали больше лишь примерно на 2-3 процента.
Среднее жалованье рядового библиотекаря с высшим образованием в Эстонии сейчас 895 евро, со средним специальным - 772 евро, подчёркивают авторы обращения.
Совет отметил, что даже при сокращении населения Силламяэ интерес к местной библиотеке не упал, в день её посещают более двухсот человек, здесь проводятся различные культурные мероприятия и действуют несколько клубов, а в 2017 году учреждение стало в уезде «библиотекой года».
- При этом мы практически уже скатились на уровень минималки. Когда я составляю бюджет библиотеки, то эту проблему поднимаю уже не первый год. Но когда рост зарплат происходит на 2-3 процента, то при малой сумме зарплаты и повышение оказывается маленьким, - посетовала в разговоре с корреспондентом директор учреждения Эльвира Сидорова.
Её беспокоит, что при сохранении низких зарплат в городской библиотеке прервётся преемственность кадровых поколений: пенсионеры уйдут на отдых, а молодёжь, даже квалифицированная, на неконкурентоспособные оклады не пойдёт, в результате наработанный годами авторитет учреждения упадёт.
Сейчас в библиотеке 18 работников.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг сказал «Инфопрессу», что процедура формирования городского бюджета на очередной год только начинается и руководство всех муниципальных учреждений готовит свои предложения, в том числе насчёт структуры и зарплат.

Средняя зарплата в городе и так меньше средней по Эстонии. На следующий год предполагается рост фондов зарплат в муниципальной сфере на 2,5 процента, а если говорить о более значительном повышении заработков, то для этого нужны серьёзные обоснования и использование каких-то дополнительных внутренних резервов, считаться надо и с продолжающимся сокращением населения города, дал понять градоначальник. По его словам, самоуправление думает, например, об оптимизации оказания всем подведомственным учреждениям общих для них вспомогательных услуг.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации

11.10.2018
Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts и дочерняя фирма в течении нескольких лет получила около 1,8 миллиона различных госдотаций. Несмотря на это, здания фермы выглядят, мягко говоря, несовременно.
Подробнее



Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

11.10.2018
Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег.
Подробнее

ВИДЕО: В Литве демонтировали скульптуру советского солдата и увезли ее в Грутский парк

11.10.2018
11 октября жители Алитусского района могут в последний раз увидеть у Мирославаса скульптуру советского воина, которая простояла там больше 30 лет. 10 октября скульптуру аккуратно скатили с горы и подготовили к перевозке в хорошо известный и за пределами Литвы Грутский парк советских скульптур, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на издание "Aly­taus naujienos" (Новости Алитуса).
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €

Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более

11.10.2018
Предусмотреть в городском бюджете следующего года повышение заработной платы специалистам библиотечного дела до средней «отраслевой» по Эстонии - с таким предложением в середине сентября вышел к властям Силламяэ совет городской библиотеки. В противном случае городскому книгохранилищу грозит кадровая проблема.
Подробнее

Скандал вокруг Danske: российский банкир был убит после того, как раскопал скандал с грязными деньгами на 200 млрд долларов

11.10.2018
Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспрецедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс.
Подробнее



Барби Пильвре: русская кровь в венах Эстонии

11.10.2018
Эстонцы сходят с ума по "Patune Pool", группе из Кейла, репертуар которой преимущественно состоит из русского диско на эстонском языке. С похмельем мы боремся солянкой, грибами, сметаной и кисломолочными продуктами… Однако мы считаем себя далекими от русского культурного наследия и именуем здешних русских неэстонцами.
Подробнее