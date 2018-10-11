Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более

Например, в Таллинне у специалистов с высшим образованием в текущем году она равняется 1150 евро и выросла на 22 процента, а у библиотекарей со средним специальным образованием - 845 евро и рост составил 7,6 процента, близкие показатели также в Пыльтсамаа и на Сааремаа; в Нарве зарплаты, соответственно, 728 евро (+20,5 процента) и 674 евро (+17,2 процента), в Йыхви - 886 евро (+16,3 процента) и 800 евро (+17,6 процента). В Силламяэ же рядовой библиотекарь с высшим образованием получает всего 573 евро, а со средним специальным - 550, и за год эти зарплаты стали больше лишь примерно на 2-3 процента.

Среднее жалованье рядового библиотекаря с высшим образованием в Эстонии сейчас 895 евро, со средним специальным - 772 евро, подчёркивают авторы обращения.

Совет отметил, что даже при сокращении населения Силламяэ интерес к местной библиотеке не упал, в день её посещают более двухсот человек, здесь проводятся различные культурные мероприятия и действуют несколько клубов, а в 2017 году учреждение стало в уезде «библиотекой года».

- При этом мы практически уже скатились на уровень минималки. Когда я составляю бюджет библиотеки, то эту проблему поднимаю уже не первый год. Но когда рост зарплат происходит на 2-3 процента, то при малой сумме зарплаты и повышение оказывается маленьким, - посетовала в разговоре с корреспондентом директор учреждения Эльвира Сидорова.

Её беспокоит, что при сохранении низких зарплат в городской библиотеке прервётся преемственность кадровых поколений: пенсионеры уйдут на отдых, а молодёжь, даже квалифицированная, на неконкурентоспособные оклады не пойдёт, в результате наработанный годами авторитет учреждения упадёт.

Сейчас в библиотеке 18 работников.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг сказал «Инфопрессу», что процедура формирования городского бюджета на очередной год только начинается и руководство всех муниципальных учреждений готовит свои предложения, в том числе насчёт структуры и зарплат.

Средняя зарплата в городе и так меньше средней по Эстонии. На следующий год предполагается рост фондов зарплат в муниципальной сфере на 2,5 процента, а если говорить о более значительном повышении заработков, то для этого нужны серьёзные обоснования и использование каких-то дополнительных внутренних резервов, считаться надо и с продолжающимся сокращением населения города, дал понять градоначальник. По его словам, самоуправление думает, например, об оптимизации оказания всем подведомственным учреждениям общих для них вспомогательных услуг.