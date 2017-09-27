Силламяэская библиотека отметила свое семидесятилетие переездом

С этой недели Силламяэская библиотека официально заработала по второму адресу — на бульваре Виру, 26, где она занимает весь первый этаж здания городской гимназии. В результате реорганизации библиотечной сети теперь в Силламяэ две практически одинаковые по функциям библиотечные точки в двух основных частях города.

Если несколько лет назад в городе были детский отдел библиотеки в здании центра по интересам, основная библиотека в здании бывшего детсада на улице Калда (оба — в старом городе) и филиал на другом конце, в новом микрорайоне, то сейчас и на Калда, и в микрорайоне на бульваре Виру работают фонды, которые обслуживают как юных, так и взрослых читателей.

При этом библиотека на бульваре Виру — это полностью перестроенные и обновлённые помещения, оснащённые и современной компьютерной техникой.

Решение перевести библиотеку в здание бывшей школы ”Астангу”, ныне гимназии, было принято ещё семь лет назад. Подготовка к этому велась шаг за шагом, в том числе вместе с реконструкцией здания под гимназические нужды. Наружные работы были проведены с помощью средств внешних фондов, а вот внутреннее обустройство на последнем этапе Силламяэ вёл уже за счёт средств местного бюджета, потратив на эти цели порядка 300 тысяч евро.

Переезд в новые стены начался нынче весной. Как подсчитала директор библиотеки Силламяэ Эльвира Сидорова, для этого пришлось наполнить книгами, а затем распаковать, чтобы по порядку расставить книги на новых стеллажах, две тысячи коробок из-под бананов.

На этих стеллажах, особенно во ”взрослой” части новой библиотеки, ещё есть пустые места. Это — резерв. По словам заведующей отделом обслуживания клиентов Татьяны Борисовой, в этой части свободного места — еще примерно 40 процентов, однако с учётом темпов текущего пополнения фондов это место заполнится года за три. Дальше заполняемость полок будут регулировать с помощью обычного списания книг, пришедших в негодность, или за счёт перемещения фондов между двумя библиотечными точками.

Эльвира Сидорова заверила, что в связи с переездом списывались только книги, ставшие ветхими, морально устаревшими (скажем, литература по уже не существующим компьютерным программам) или не востребованные в течение десяти и более лет. Такие вещи, как собрания сочинений Ленина или Маркса, в фонде остаются и сегодня, и они даже пользуются спросом.

На бульваре Виру у библиотеки — на 300 квадратных метров больше площади, чем на улице Калда. Это, однако, совсем не означает, что здесь появились огромные залы для мероприятий, поскольку библиотеке в силу её камерной природы таковые и не нужны. Для самого большого традиционного действа — конкурса чтецов ”Живая классика” — библиотека надеется воспользоваться актовым залом соседней гимназии. А вот для многочисленных выставок, которые книгохранилище тоже любит проводить, по новому адресу условия станут лучше.

- Здесь более современная атмосфера, сочетающаяся с уютом, да и находимся мы на ”бойком” месте, рядом с главным бульваром микрорайона, — сказала Эльвира Сидорова, добавив, что местом проведения части библиотечных мероприятий останется и здание на ул. Калда.

- Привычку к чтению уже не отнять у старшего поколения, и от него мы слышим ”как хорошо, что вы теперь рядом”. А когда мы переезжали и расставляли книги, вокруг библиотеки уже кружилась детвора, надеемся, это тоже наши читатели, — добавила Татьяна Борисова.

Сейчас в Силламяэской библиотеке более 177 тысяч книг и почти 5 тысяч читателей. В 1947 году было, соответственно, 4600 и 1185. Обращение к дате семидесятилетней давности не случайно — в тот год библиотека в Силламяэ появилась. Таким образом, переезд на новый адрес совпал с юбилеем библиотечного учреждения, на что было обращено внимание и на торжественном новоселье в среду.

Кроме того, новосёлу пожелали, чтобы к числу уже созданных активными читателями при библиотеке различных клубов прибавился и клуб местных писателей, — автор этого пожелания директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт подарил библиотеке свою детскую книгу-сказку ”Солнечные часы”, выпущенную двадцать лет назад.

В свою очередь, библиотека повеселила пришедших, предложив им угадать — какие именно книги и авторов имели в виду незадачливые читатели, когда спрашивали у библиотекарей, например, ”Собор какой-то матери”, ”Рубин, гранат, кагор”, ”книгу Чингисхана про первого учителя”, ”Старуху и зеркало” или ”стихи „Облако в сапогах””…

Проектированием новых помещений для библиотеки занималась фирма ”Zoroaster”, строила — ”Scandec Ehitus”.