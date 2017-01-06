В январе или феврале силламяэское горсобрание утвердит направления упорядочения сети своих основных школ. Школьные здания как таковые, очевидно, сохранятся, но два из них придется перестраивать, в том числе используя средства соответствующей республиканской программы.

Сегодня в городе действуют гимназия и три основные школы — ”Ваналинна”, ”Каннука” и эстонская. Город еще в прошлом-позапрошлом году провел анализ-прогноз перспектив наполняемости учебных заведений и, соответственно, будущего использования учебных площадей.

"Согласно анализу, продолжит действовать отдельно эстонская основная школа, это здание было реконструировано в 1999-2001 годах, и сейчас сюда более крупных инвестиций не планируется. Анализ также поддерживает сохранение двух русскоязычных основных школ. Следует сохранить здания и ”Ваналинна” и ”Каннука”, однако их надо реконструировать и объемы зданий уменьшить", — рассказал мэр города Тынис Калберг.

Причин для таких шагов две. Во-первых, продолжающееся снижение численности учащихся — общая для многих городов и весей тенденция. Силламяэский прогноз в этой части дотягивается до 2030 года, и, согласно ему, в 30-м году в эстонской школе было бы 72 ученика (в 2015 году — 95), а в школах ”Ваналинна” и ”Канука” — по 364 (в 2015-м — по 480). На одного учащегося в основной школе планируется до 10 квадратных метров плюс площади для занятий спортом. Вторая причина — возраст школьных домов.

"Здание Ваналиннаской школы построено в 1965 году, школы ”Каннука” — в 1990-м, но они не отвечают современным требованиям — энергозатратны, плохо разделены на помещения, коммуникации устарели, есть вопросы с вентиляцией, отопительной системой и прочие", — сказал Калберг.

Для реконструкции зданий Силламяэ хочет воспользоваться поддержкой Европейского регионального фонда, распределяемой по постановлению министра образования и науки об упорядочении сети основных школ в период 2014-2020 годов. Сначала таким образом реконструируют школу ”Ваналинна”, затем — ”Каннука”.

Будет ли к решению вопроса об упорядочении школьной сети привлекаться общественность города? На это мэр ответил, что если школы сохраняются и речь только об их реконструкции, в том числе — об уменьшении объемов зданий, то интенсивного привлечения общественности не будет: реконструкцию обсудят в попечительских советах учебных заведений, а о решениях горсобрания и горуправы по этой теме населению сообщат. Когда собрание одобрит принципиальные подходы, будет составлен проект по школе ”Ваналинна” и подана финансовая заявка в фонд, то есть никаких иных решений, кроме как по ходатайству о финансировании и о выдаче разрешения на строительство, управа и не примет, заключил Калберг.

Что касается силламяэской городской гимназии, то по ней упомянутый выше анализ никаких изменений не предполагает. Ожидается, что, в сравнении с 2015 годом (137 учащихся), в 2020 и 2025 годах количество учеников в ней несколько вырастет и даже в 2030-м останется примерно на нынешнем уровне (130 человек).

"Второй аспект — тот, что до сих пор в Силламяэ и Ида-Вирумаа среди выпускников основной школы было значительно больше тех, кто продолжал учебу в профтехшколе, а не гимназии. Конечно, доля идущих в гимназию не сократится, а может, даже увеличится", — находит Калберг.

Изменения ждут и сеть детских садов ”города свежих ветров”. Один садик в прошлом году уже закрылся. Далее, по словам мэра, каждый год будет оцениваться фактическое исполнение прогнозов по наполняемости и сообразно результатам — корректироваться план действий. Два более крупных детсада (на момент составления городского анализа, это были ”Пяйксеке” и ”Руккилилль”. — прим. авт.) город продолжит развивать, еще два — ”Яаниуссике” и ”Пяэсупеса” — тоже продолжат работать, но в них пока будут делаться лишь остро необходимые инвестиции, и их дальнейшая судьба будет зависеть от наполняемости после 2025 года. Если число воспитанников в них сократится, то ”Пяэсупеса” могут перевести в один дом с соседней эстонской школой, а зданию ”Яаниуссике”, возможно постепенно придадут другие функции.