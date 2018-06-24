Силламяэ собирается продавать еще одно пустое здание из старого фонда

Член правления ”МЕКЕ” Галина Буркова сказала ”Инфопрессу” во вторник, что вопрос о продаже здания, наверное, пройдёт через депутатские комиссии, но если город в итоге выскажется против продажи, тогда предприятие поставит вопрос о снятии дома со своего баланса и передаче его напрямую в собственность города.

С другой стороны, вероятность продажи она назвала непредсказуемой. И к такой оценке, надо полагать, подталкивает длящаяся уже год попытка продать второй подобный объект — бывшее силламяэское административное здание на ул. Румянцева, 4. Объявления об этих торгах, опубликованные ”МЕКЕ” на разных ресурсах, успеха не принесли, поэтому сейчас предприятие решило прибегнуть к услугам маклерской фирмы, заключив с ней договор на год. Если и с помощью маклеров продать дом на Румянцева, 4 не удастся, цену этой недвижимости придётся снижать, предположила Буркова.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг сообщил газете, что, на самом деле, предложение выставить здание по Чкалова, 1 на продажу сделали совету ”МЕКЕ” городские власти и согласование, наверное, будет дано на уровне городского управления, как это было и с домом по Румянцева, 4.

Есть ли у города ”сценарий Б” на случай, если оба объекта так и не найдут покупателей? По словам мэра — нет, но самоуправлению для выполнения возложенных на него функций эти здания сегодня не требуются.

- Держать их на всякий случай? Ну, это так же, как держать в структуре управы ”специалиста на всякий случай”. Если говорить, к примеру, об использовании их для школы или садика, то для помещений детских учреждений ведь действуют строгие нормативы, а в этих зданиях данных условий нет, — пояснил Калберг.

Сносить оба старых дома город тоже не считает нужным и не планирует, ну а если вдруг желание снести или перестроить появилось бы у потенциального покупателя, то сделать это без разрешения самоуправления всё равно не получится и придётся считаться с планировкой, сохраняющей облик старых кварталов, успокоил мэр.