24.06.2018, 19:40

Силламяэ собирается продавать еще одно пустое здание из старого фонда

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Алексей Старков
Алексей Старков
EST
Силламяэ собирается продавать еще одно пустое здание из старого фонда
Foto: Инфопресс

Вслед за выставленным в прошлом году на торги большим зданием на улице Румянцева, 4 принадлежащая муниципалитету коммунальная фирма ”МЕКЕ Силламяэ” собирается продавать и второй большой опустевший дом — на улице Чкалова, 1, известный в Силламяэ также как ”старая поликлиника”.

На самом деле, в 1990-2000-х никакой поликлиники там уже не было, старое здание в два этажа с высоким цоколем занимали разные социальные службы, среди которых был и силламяэский отдел пенсионного департамента, а также коммерческие фирмы. Последним арендатором площадей здесь были электросети ”ВКГ”, которые обслуживают Силламяэ.
В настоящий момент здание на Чкалова, 1 уже четвёртый год как законсервировано. В апреле совет АО ”МЕКЕ” одобрил предложение о проведении торгов по продаже этого дома, а в конце прошлой недели ”МЕКЕ” сделало официальный запрос городским властям — что те думают о продаже данной недвижимости?

В официальном письме ”МЕКЕ” сказано, что извлекать прибыль от сдачи здешних помещений в аренду невозможно, поскольку спрос на рынке очень низкий и вряд ли скоро вырастет, в то же время, неотапливаемое здание постепенно разрушается, а для приведения его в порядок нужны большие капиталовложения. Поэтому ”МЕКЕ” как собственник объекта через экспертную фирму оценила стоимость дома — она составляет 80 тысяч евро — и предлагает его продать.

Член правления ”МЕКЕ” Галина Буркова сказала ”Инфопрессу” во вторник, что вопрос о продаже здания, наверное, пройдёт через депутатские комиссии, но если город в итоге выскажется против продажи, тогда предприятие поставит вопрос о снятии дома со своего баланса и передаче его напрямую в собственность города.

С другой стороны, вероятность продажи она назвала непредсказуемой. И к такой оценке, надо полагать, подталкивает длящаяся уже год попытка продать второй подобный объект — бывшее силламяэское административное здание на ул. Румянцева, 4. Объявления об этих торгах, опубликованные ”МЕКЕ” на разных ресурсах, успеха не принесли, поэтому сейчас предприятие решило прибегнуть к услугам маклерской фирмы, заключив с ней договор на год. Если и с помощью маклеров продать дом на Румянцева, 4 не удастся, цену этой недвижимости придётся снижать, предположила Буркова.

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Мэр Силламяэ Тынис Калберг сообщил газете, что, на самом деле, предложение выставить здание по Чкалова, 1 на продажу сделали совету ”МЕКЕ” городские власти и согласование, наверное, будет дано на уровне городского управления, как это было и с домом по Румянцева, 4.

Есть ли у города ”сценарий Б” на случай, если оба объекта так и не найдут покупателей? По словам мэра — нет, но самоуправлению для выполнения возложенных на него функций эти здания сегодня не требуются.

- Держать их на всякий случай? Ну, это так же, как держать в структуре управы ”специалиста на всякий случай”. Если говорить, к примеру, об использовании их для школы или садика, то для помещений детских учреждений ведь действуют строгие нормативы, а в этих зданиях данных условий нет, — пояснил Калберг.

Сносить оба старых дома город тоже не считает нужным и не планирует, ну а если вдруг желание снести или перестроить появилось бы у потенциального покупателя, то сделать это без разрешения самоуправления всё равно не получится и придётся считаться с планировкой, сохраняющей облик старых кварталов, успокоил мэр.

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