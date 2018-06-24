Силламяэ собирается продавать еще одно пустое здание из старого фонда

Вслед за выставленным в прошлом году на торги большим зданием на улице Румянцева, 4 принадлежащая муниципалитету коммунальная фирма ”МЕКЕ Силламяэ” собирается продавать и второй большой опустевший дом — на улице Чкалова, 1, известный в Силламяэ также как ”старая поликлиника”.
На самом деле, в 1990-2000-х никакой поликлиники там уже не было, старое здание в два этажа с высоким цоколем занимали разные социальные службы, среди которых был и силламяэский отдел пенсионного департамента, а также коммерческие фирмы. Последним арендатором площадей здесь были электросети ”ВКГ”, которые обслуживают Силламяэ.
В настоящий момент здание на Чкалова, 1 уже четвёртый год как законсервировано. В апреле совет АО ”МЕКЕ” одобрил предложение о проведении торгов по продаже этого дома, а в конце прошлой недели ”МЕКЕ” сделало официальный запрос городским властям — что те думают о продаже данной недвижимости?
В официальном письме ”МЕКЕ” сказано, что извлекать прибыль от сдачи здешних помещений в аренду невозможно, поскольку спрос на рынке очень низкий и вряд ли скоро вырастет, в то же время, неотапливаемое здание постепенно разрушается, а для приведения его в порядок нужны большие капиталовложения. Поэтому ”МЕКЕ” как собственник объекта через экспертную фирму оценила стоимость дома — она составляет 80 тысяч евро — и предлагает его продать.