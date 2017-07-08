Силламяэ с соседями думают о маршруте до Нарва-Йыэсуу

В коридорах власти Силламяэ и соседней Вайвараской волости — пока на уровне идей — обдумывают перспективы открыть прямое автобусное сообщение, которое связало бы между собой Силламяэ, центры Вайвараской волости и город Нарва-Йыэсуу, который после админреформы составит с Вайвара одно самоуправление.

В стародавние советские времена автобус между Силламяэ и Нарва-Йыэсуу ходил. Сегодня из города ”свежих ветров” попасть общественным транспортом в Нарва-Йыэсуу можно лишь на перекладных, через Нарву. С другой стороны, и будущее объединённое самоуправление Вайвара — Нарва-Йыэсуу тоже встанет перед необходимостью прямой транспортной связи важнейших точек волости с Усть-Нарвой, где, очевидно, разместится мэрия.

Возможность открыть линию ”Силламяэ — Нарва-Йыэсуу” была одним из козырных аргументов тех, кто в начале этого года активно поддерживал правительственное предложение о слиянии Силламяэ с Вайвара. В итоге от этой идеи правительство отказалось. Так значит ли, что, работая над возможным новым маршрутом, силламяэские власти косвенно признают правоту сторонников слияния?

По мнению председателя горсобрания Силламяэ Елены Коршуновой, административная реформа открытию новой линии не помеха, а если новый маршрут будет не внутри-, а межсамоуправленческим, то это, наоборот, принесёт плюсы.

- Если будущая линия от Силламяэ до Нарва-Йыэсуу свяжет два разных самоуправления, то она может получить статус уездной, а это означает государственную поддержку; также не надо забывать, что государственные планы ввести когда-то бесплатный проезд тоже касаются именно уездных автобусов, — сказала председатель.

По словам Коршуновой, предстоящей осенью городское собрание сформулирует позицию города относительно участия в создаваемом самоуправлениями Ида-Вирумаа центре общественного транспорта. Что же касается маршрута до Усть-Нарвы, то сейчас идут предварительные переговоры с властями Вайвара и Нарва-Йыэсуу, и хотелось бы запустить его уже в следующем году. Мнения о наполняемости этой линии разные.

В одном из майских номеров силламяэской муниципальной газеты, например, прозвучало предположение, что маршрут будет востребован только в пляжный сезон. Коршунова тоже считает, что летом рейсов могло бы быть больше, но линию она видит круглогодичной, поскольку в курортном городе работают не менее 60-ти силламяэсцев.

Глава волости Вайвара Вейкко Лухалайд, в свою очередь, сказал ”ИП”, что сегодня утверждать — когда и как будет ходить прямой автобус в Нарва-Йыэсуу и какого финансирования это потребует со стороны всех заинтересованных самоуправлений — пока рано, но лично он считает, что без такого автобуса в той или иной форме не обойтись. И именно потому, что сейчас попасть из Вайвара или Синимяэ в Нарва-Йыэсуу и обратно общественным транспортом можно только через Нарву.

Учитывая, что Вайвараская волость и сегодня организует два вида автобусного сообщения — регулярный школьный автобус и, по мере надобности, автобус социальный, которые надо будет обеспечивать в будущем так и так, — предполагаемый маршрут на Усть-Нарву, по мнению Лухалайда, может быть реализован в трёх вариантах: как классический общественный транспорт, либо как транспорт социальный, либо по смешанной схеме, когда, например, автобус утром отвезёт школьников, а днём обычных пассажиров.

- Всё зависит от результатов переговоров и от наших дальнейших бюджетов.

Присоединение Силламяэ к будущей автобусной линии, конечно, желательно, подтвердил вайвараский старейшина. Но в надеждах на её уездный статус он осторожен. На уездные линии ещё несколько лет будет действовать прежний договор, в рамках которого никаких дополнительных ресурсов нет, поэтому о новом уездном маршруте можно будет говорить, когда дело дойдёт до нового конкурса и договора или если государство примет в автобусном вопросе новые решения.

Вайвараское же самоуправление должно решить вопрос о прямом автобусе Вайвара-Синимяэ-Нарва-Йыэсуу к новому году, считает Вейкко Лухалайд.