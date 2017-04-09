Силламяэ проведет среди жителей города опрос на тему административной реформы

Городское управление Силламяэ проведет опрос с целью выяснить мнение жителей города, поддерживают ли они объединение волости Вайвара, городов Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в одно самоуправление под названием "Волость Вайвара" с включением в нее также частей города Кохтла-Ярве — Вийвиконна и Сиргала".

Выбор необходимо сделать между вариантами "ДА"(то есть поддерживаю объединение" и "НЕТ" (то есть против объединения).

Опрос будет проводиться в помещении спортивного комплекса "Калев" (улица Кеск, 30, Силламяэ).

Опросный пункт открыт:

23 апреля 2017 года — с 10.00 до 18.00

24 апреля 2017 года — с 12.00 до 20.00

Выразить свое мнение можно и в интернете 23 апреля 2017 года с 00.01 до 20.00. Проголосовать можно идентифицировав свою личность с помощью ID-карты или Mobiil-ID. В случае, если заявитель выразил свое мнение в электронном голосовании, а также проголосовал в пункте опроса, то в учет берется голос, отданный в пункте опроса, а электронный ответ аннулируется.