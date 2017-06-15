Силламяэ принудительно не присоединят к Нарва-Йыэсуу с Вайвара

15 июня правительство ЭР утвердило план принудительного объединения местных самоуправлений в рамках административной реформы, сообщает rus.err.ee.

Шесть вариантов объединения остановили, в том числе слияние Вайвара и Нарва-Йыэсуу с Силламяэ.

В Ида-Вирумаа принудительно объединят волости Люганузе и Сонда с городом Кивиыли. Новое самоуправление будет называться — волость Люганузе. Также объединяются волости Иллука, Алайыэ, Йизаку, Мяэтагузе и Тудулинна.

Волость Вайвара образует одно самоуправление с Нарва-Йыэсуу, к ним также присоединится район Кохтла-Ярве — Вийвиконна.

В 2016 году местные самоуправления Эстонии могли объединится добровольно со своими соседями таким образом, чтобы число их жителей было не меньше 5000 человек. В феврале 2017 года правительство сделало предписание 104 самоуправлениям о принудительном объединении, 39 самоуправлений согласились с таким решением, 65 — нет.