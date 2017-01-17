16 января 2017 года, горуправа Силламяэ представила проект в KIK (Центр инвестиций в окружающую среду) для проведения в последующие три года полной реновации уличного освещения в городе.

Целью проекта является обновить и обезопасить устаревшую инфраструктуру уличного освещения в городе, обеспечить качественное и современное освещение для горожан, увеличить энергоэффективность и сократить загрязнение окружающей среды.

Проект предусматривает проведение полной реновации уличного освещения в городе, в том числе и на внутридворовых территориях. В ходе проекта планируется заменить 1161 световую точку на современные фонари с LED технологией и умной системой управления. В рамках проекта планируется заменить 943 столба, 29 километров кабеля, провести примерно 29 км восстановительных работ. Существующая воздушная линия будет заменена на подземный кабель.

Предполагается, что в результате проекта расходы на электроэнергию уличного освещения в городе снизятся как минимум на 44% (без учета влияния умной системы управления), а расходы на обслуживание значительно сократятся в первые годы после реновации. Это, в свою очередь, позволит уменьшить расходы города на содержание уличного освещения, а выбросы углекислого газа в окружающую среду сократятся, как минимум, на 236 тонны в год.

По словам автора проекта, специалиста отдела развития Антона Макарьева, новые LED технологии развиваются очень быстро. То, на что мы рассчитываем сегодня, будет уже к моменту проведения строительного тендера устаревшим решением.

Запросы ценовых предложений у двух фирм показали, что стоимость полной реновации стала немного выше, чем было запланировано ранее. Однако, как пояснили представители фирм, стоимость работ может быть существенно ниже, поскольку в калькуляции не учитывается объем закупки и масштабы работ. Поэтому материалы могут обойтись значительно дешевле.

Общая стоимость проекта составила 2,68 млн евро, из которых 80% планируется получить от KIK из Фонда сплочения ЕС.

Решение по проекту будет вынесено к концу весны, В 2017 году будет выполнено проектирование, а ремонтные работы планируется начать уже в начале 2018 года. Завершение проекта намечено на вторую половину 2019 года.