Расписание и маршрут городской автобусной линии не изменился.
Силламяэ перешел на бесплатный общественный транспорт(2)
С 1 января года общественный транспорт в Силламяэ для всех зарегистрированных жителей города — бесплатный.
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