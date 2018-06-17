Силламяэ готовится обменяться землями с государством

После завершения строительства на западной окраине города двухуровневой развязки шоссе и портовой железной дороги Силламяэ надеется получить от государства другой земельный участок взамен тех городских земель, что пошли под стройку.

Ходатайствовать перед государством о таком обмене решило городское собрание.

В ходе строительства нового транспортного узла на западном въезде в город государство использовало два муниципальных земельных участка — по Таллиннскому шоссе, 5 и частично на ул. Толстого, 22а — общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров. Фактически это территория в районе бывшего силламяэского тепличного хозяйства, прекратившего своё существование в 90-х годах. В решении горсобрания сказано, что эти грунты государству необходимо приобрести в качестве основания под дорожный узел и земли для его обслуживания.

Взамен самоуправление надеется получить от государства грунт по адресу: Таллиннское шоссе, 3h; его площадь 16,7 тысячи кв. метров. На этот участок уже имеется и право застройки.

”В дальнейшем была бы возможность выставить эту землю на торги. По целевому предназначению это бизнес-земля. Есть интересующиеся ей, но пока она государственная — решать вопрос сложно”, — сказал на сессии мэр города Тынис Калберг, опровергнув предположения со стороны оппозиции, будто власть хлопочет о каких-то конкретных предпринимателях.