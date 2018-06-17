17.06.2018, 14:16

Силламяэ готовится обменяться землями с государством


Алексей Старков
Алексей Старков
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Силламяэ готовится обменяться землями с государством
YouTube, Maanteeamet

После завершения строительства на западной окраине города двухуровневой развязки шоссе и портовой железной дороги Силламяэ надеется получить от государства другой земельный участок взамен тех городских земель, что пошли под стройку.

Ходатайствовать перед государством о таком обмене решило городское собрание.

В ходе строительства нового транспортного узла на западном въезде в город государство использовало два муниципальных земельных участка — по Таллиннскому шоссе, 5 и частично на ул. Толстого, 22а — общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров. Фактически это территория в районе бывшего силламяэского тепличного хозяйства, прекратившего своё существование в 90-х годах. В решении горсобрания сказано, что эти грунты государству необходимо приобрести в качестве основания под дорожный узел и земли для его обслуживания.

Взамен самоуправление надеется получить от государства грунт по адресу: Таллиннское шоссе, 3h; его площадь 16,7 тысячи кв. метров. На этот участок уже имеется и право застройки.

”В дальнейшем была бы возможность выставить эту землю на торги. По целевому предназначению это бизнес-земля. Есть интересующиеся ей, но пока она государственная — решать вопрос сложно”, — сказал на сессии мэр города Тынис Калберг, опровергнув предположения со стороны оппозиции, будто власть хлопочет о каких-то конкретных предпринимателях.

По соседству с желаемым городом куском земли находится грунт, где сам Силламяэ намечает построить станцию первичной обработки бытовых отходов.

На вопрос ”ИП” о шансах действительно обменяться землями с государством Калберг ответил:

- Мы выходим с таким предложением /к государству/, чтобы город взамен что-то получил. Ждём реакции государства, это длительная процедура.

Известно, что идея обмена земель в связи с сооружением силламяэской транспортной развязки родилась не вчера. Поначалу Силламяэ рассчитывал получить в порядке такого обмена другие земли — соседние грунты на улице Толстого, ныне пустующие, имеющие жилое предназначение. Но позиция государства в этом вопросе была такой, что удалось бы получить только отдельные куски территории и было бы сложнее её развивать, пояснил Калберг.

Тем не менее горуправа готовится к тому, чтобы муниципализировать и эти земли, используя льготную цену, — этот вопрос ляжет на столы депутатов в июне. О конкретных планах дальнейшего развития этих недвижимостей в случае их муниципализации мэр говорить не стал.

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Силламяэ готовится обменяться землями с государством

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