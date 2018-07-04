04.07.2018, 17:40

Шведских футбольных фанатов, ехавших в Петербург, россияне развернули на нарвской границе. За что?

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rus.delfi.ee
EST 2
Melu Peterburi staadionil Venemaa-Egiptuse mängu eel ja ajal
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

У шведских болельщиков, ехавших через Эстонию на матч Чемпионата мира в Санкт-Петербург, возникли проблемы на границе в Нарве.

”Мы ждали пять часов, а потом взяли такси”, — рассказал Кент Хаммарлунг из Стокгольма.

Мужчина ехал с дочерью и ее приятелем в Россию в понедельник. По плану, они приплыли в Таллинн на пароме, а потом на своем автомобиле должны были ехать в Петербург.

Чтобы попасть в РФ, все бумаги должны быть в порядке. Страховку и документы на автомобиль проверяют очень тщательно.

”Я просил свою страховую фирму прислать все необходимые документы, но россияне захотели оригинал документа о регистрации авто. Из-за этого мы не попали”, — объяснил Хаммарлунд.

Через шесть часов ожидания на границе они оставили свое авто в Эстонии и взяли такси до Санкт-Петербурга. На место они прибыли вечером понедельника. Такси им обошлось в 800 шведских крон или 78 евро. Шведы сочли это выгодным.

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