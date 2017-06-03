Шахтеры подняли среднюю брутто-зарплату в Ида-Вирумаа

Улучшение положения в сланцевой промышленности после прошлогоднего кризиса сильно повлияло и на рост ида-вируской средней брутто-зарплаты в первом квартале 2017 года, когда она достигла 932 евро, пишет "Северное побережье".

По сравнению с первым кварталом 2016 года средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа выросла на 7,7 процента, в то время как по Эстонии в целом рост средней брутто-зарплаты составил 5,7 процента, показывают данные Департамента статистики.

Рост ида-вируских зарплат сильно поддержали энергетика и горная промышленность, где годовой рост зарплаты достиг почти 11 процентов. В энергетике средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года достигла уже 1907 евро, заняв третье место после инфотехнологий и банковского сектора, причем от второго места энергетика отстает лишь на 10 евро. В горной промышленности, занявшей четвертое место, средняя брутто-зарплата повысилась до 1455 евро.

В сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа занято около 5000 человек. Как ”Eesti Energia”, так и ”VKG” заверяют, что благодаря рыночной ситуации и снижению экологических налогов их шахты в первом квартале нынешнего года работали с максимальной нагрузкой.

Если год назад Ида-Вируский уезд со средней зарплатой 866 евро стоял среди уездов на десятом месте, то теперь он поднялся до седьмого. После долгого перерыва ида-вируская средняя зарплата превышает этот статистический показатель и в Ляэне-Вируском уезде. От стоящего на пятом месте Пярнумаа Ида-Вируский уезд отстает лишь на 14 евро.

Ида-вируская средняя брутто-зарплата в первом квартале составила 80,8 процента средней по Эстонии. Выше среднего уровня брутто-зарплаты по Эстонии — 1153 евро — была зарплата только в Харьюском уезде. Чуть-чуть не дотянул до среднего по Эстонии уровня Тартумаа — второй уезд, где брутто-зарплата составила больше тысячи евро.

Средняя брутто-зарплата в уездах Эстонии в первом квартале 2017 года:

1. Харьюмаа 1284

Средняя по Эстонии 1153

2. Тартумаа 1140

3. Вильяндимаа 989

4. Ляэнемаа 966

5. Пярнумаа 946

6. Рапламаа 937

7. Ида-Вирумаа 932

8. Вырумаа 927

9. Ярвамаа 923

10. Ляэне-Вирумаа 911

11. Валгамаа 895

12. Хийумаа 868

13. Йыгевамаа 850

14. Пылвамаа 840

15. Сааремаа 816

(Источник данных: stat.ee)