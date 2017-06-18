Шахтеры Enefit Kaevandused заключили новый коллективный договор

Шахтеры Enefit Kaevandused, предприятия концерна Eesti Energia, заключили новый коллективный договор с работодателем, согласно которому зарплаты тех работников, оклады которых в этом году не повышались, вырастут в среднем на 5 процентов.

Рост зарплат шахтеров произойдет задним числом, с 1 апреля 2017-го.

Свои подписи под документом поставили председатель правления ”Enefit Kaevandused” Ахти Пуур и председатель правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский.

”Отметим ту большую работу, которую провели стороны при подготовке нового Коллективного договора. В течение почти полугода специально созданная комиссия, в которую вошли представители профсоюза и работодателя вели конструктивный диалог.

В результате был подготовлен документ, который можно охарактеризовать как взаимно ответственный”, — сообщает Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков.

Новый коллективный договор сохранил все достижения предыдущего, и в некоторой степени улучшил положение работников.

”Сохранены все гарантии: оплата вечерних и ночных смен в особом порядке, детских дней, дополнительные отпуска (неделя из 49 дневного отпуска компенсируется выплатой). Трудовые юбиляры, начиная с 20-летнего рубежа, будут получать премию в размере 500 евро, а не 65, как раньше. Будет продолжен взаимный контроль за соблюдением техники безопасности и правилами организации труда”, — информирует профсоюз.

Поставив свои подписи под новым коллективным договором стороны отметили, что они приложат все усилия для того, чтобы договор стал той базой, на которой строится деятельность ведущей эстонской горнодобывающей компании и благополучие ее трудящихся.