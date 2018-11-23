Сегодня начинаются совместные учения Кайтселийта и PPA в Ида-Вирумаа. Будут использоваться холостые патроны и взрывпакеты

Один из организаторов учений, руководитель команды по урегулированию кризисов Идаской префектуры Урмас Эльми сказал, что основная часть учений пройдет на территории волости Алутагузе, а также в волостях Муствеэ, Люганузе и Винни.

„На территории учений могут быть изменения в организации дорожного движения. Просим всех участников дорожного движения следовать указаниям полицейских, — сказал Эльми.

В ходе учений полицейские будут расследовать преступления и задерживать вооруженные группировки. Совместно с Кайтселийтом по сценарию учений полиция будет реагировать на нарушения общественного порядка. В ходе учений будут использоваться холостые патроны и взрывпакеты, издающие громкий звук.