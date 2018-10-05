Сбив в Нарве 12-летнего мальчика, водитель отвез его в больницу и сказал не говорить родителям

По первоначальным данным, мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель не сообщил о ДТП на номер 112, отвез ребенка в больницу и сказал ему, чтобы тот не рассказывал о случившемся родителям.

"Водитель повел себя крайне безответственно, особенно учитывая то, что в ДТП пострадал ребенок. О таких ДТП всегда сразу же надо сообщать на номер тревоги 112, вызвать на место происшествия скорую помощь и дождаться полиции", — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Полиция просит свидетелей происшествия позвонить на номер 51978608 или написать по адресу irina.reino@politsei.ee. В то же время в Нарвском отделе полиции надеются на то, что водитель сам к ним обратится.