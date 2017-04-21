”Сбежавшие невесты-2017”: девушки поддержат маленького нарвитянина, а их поддержит Прохор Шаляпин

Ход регистрации на акцию ”Сбежавшие невесты”, которая пройдет в этом году в 7-й раз, подтверждает, что интерес к этому демократичному и эффектному мероприятию не убывает.

Мероприятие проводится в Нарве в рамках Дней города, уже на второй год своего существования став международным. В нынешнем году оно состоится 3 июня.

Каждый сезон акции ”Сбежавшие невесты” имеет свое лицо. В этот раз в гости к участникам акции приедет человек-праздник, молодой российский певец Прохор Шаляпин. Он возглавит жюри в конкурсе по оценке образа невесты, прокатится с девушками в составе праздничной колонны, проведет награждение в Рыцарском зале Нарвского замка. Также певец, имеющий солидный опыт в модельном бизнесе, примет участие в фотосессии участниц, которая на этот раз пройдет на Ратушной площади, в Ратуше и находящемся рядом здании Нарвского колледжа Тартуского университета.

В нынешнем году к подготовке акции, которой занималась уездная газета ”Виру Проспект”, присоединилось другое издание этой издательской группы — ”Нарвская Газета”. Создатели проекта возлагают большие надежды на еще одного соорганизатора акции —OÜ ”Лига ведущих”, и эти надежды оправдываются. Среди идей, над которыми сейчас работает фирма — участие в акции ”вечного жениха” Прохора Шаляпина, свадебный кортеж из автомобилей марки Citroen, который проедется по главным улицам Нарвы и пригласит горожан на праздник.

По-прежнему одной из целей акции является благотворительность. Если в предыдущие годы ”сбежавшие невесты” сажали ”клумбу невест” на центральной площади города, высаживали саженцы в лесничестве, то в этом году через социальные сети они будут собирать средства на лечение нарвского ребенка с недостатком здоровья.

Акция ”Сбежавшие невесты” пользуется неизменной популярностью у горожан и гостей города. В разные годы в ней участвовало до 70 девушек и до 15 семейных пар.

Большой интерес к проекту проявляют профессиональные визажисты, парикмахеры, фотографы и видеооператоры, участвующие в акции на добровольных началах.

Акция ”Сбежавшие невесты” широко освещалась в местных, республиканских и международных СМИ.

Призовой фонд акции, благодаря щедрой помощи партнеров газет-организаторов , традиционно богат: например, самая быстроногая невеста, обладательница титула ”Самая сбежавшая невеста”, получала золотое кольцо с драгоценным камнем.

Ключевым мероприятием акции является забег невест и семейных пар на дистанции 50 м на территории Нарвского замка. Девушка, пришедшая на финиш первой, получает титул ”Самая сбежавшая невеста”. В этот день также будут отмечены победительницы в 7 номинациях , в том числе ”Невеста с обложки”, ”Невеста в стиле”, ”Невеста Грация” и т.д. Все фаворитки акции получат ценные подарки, каждая из участниц — приз хорошего настроения.

До забега на территории Нарвского замка состоится фотосессия, по ее результатам на сайте ”Виру Проспекта” www.prospekt.ee пройдет народное голосование ”Народная беглянка”.

К участию в забеге приглашаются представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 45 лет (включительно), вне зависимости от семейного положения и места жительства, в свадебных нарядах светлого тона, а также семейные пары. Для семейных пар возрастных ограничений нет, однако сохраняются требования по наряду невест.

29 марта организаторы объявили регистрацию на акцию. Регистрация продлится по 24 мая включительно. По состоянию на 20 апреля для участия в акции зарегистрировались 40 девушек и 9 семейных пар.

Заявки принимаются на эл. адрес — konkurs@prospekt.ee по форме: Ф.И., номер телефона для связи, фотo, заполненная анкета (см.www.prospekt.ee).